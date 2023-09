V Barceloni zaupajo v trenerja Xavija

Nogometaše katalonskega velikana Barcelone bo tudi v prihodnje vodil Xavi Hernandez. Klub je sporočil, da so sklenili podaljšanje sodelovanja do leta 2025. V pogodbi je še opcija za dodatno leto.

Xavi je vajeti kluba, v katerem je bil dolga leta tudi eden ključnih igralcev, prevzel novembra 2021. Zdaj bo na krmilu blaugrane vsaj še do 30. junija 2025. Sedanja pogodba bi se iztekla leta 2024. Kot so sporočili iz kluba, bodo pogodbo avtomatično podaljšali še do leta 2026, če bo Xavi izpolnil pričakovanja vodstva in dosegel športne cilje Barcelone.

V Kataloniji so takšen razplet pričakovali že nekaj dni, vodstvo kluba in trener sta danes s podpisom pogodbe le potrdila uspešno sodelovanje zadnjih sezon, v katerih se Barcelona vrača po težkem obdobju, predvsem po finančni plati.

"Čutim, da imam podporo predsednika. Začeli smo v težkem obdobju, tako po ekonomski kot športni plati. Proces okrevanja še vedno traja, a osvojili smo dve lovoriki in Barca dobro delo tudi v novi sezoni potrjuje z rezultati," je o podaljšanju sodelovanja s klubom dejal zdaj 43-letni Xavi.

V prejšnji sezoni je z Barco osvojil naslov španskega prvaka in pred začetkom letošnje še superpokal po zmagi proti večnim tekmecem, Realu iz Madrida. Skupno ima Xavi v trenerski karieri z Barcelono na 96 tekmah 60 zmag, 17 neodločenih izidov in 19 porazov.