V Aziji odločeni še letos končati ligo prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni sekretar Azijske nogometne zveze (AFC) Windsor John je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da bodo še letos do konca izpeljali svoja klubska tekmovanja, vključno z azijsko ligo prvakov.

Tekmovanja, tudi liga prvakov in azijski pokal, so sicer prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa vsaj do konca junija.

"Obe bomo izvedli še letos. Še vedno imamo dovolj časa," je dejal John in dodal, da bi bili novi datumi za tekme lahko znani do konca aprila.

Ni pa zanikal možnosti, da bi tekme izpeljali brez gledalcev, če bodo tako narekovali predpisi.

AFC je sicer odločena, da nadaljuje obe tekmovanji "zaradi športnih razlogov in komercialnih obveznosti". Tako liga prvakov kot azijski pokal sta bila prekinjena marca. Finala obeh pa sta predvidena za november.

Preberite še: