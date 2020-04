Nemška nogometna liga za teden dni preložila odločitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo nemške nogometne lige (DFL) je danes odločanje o tem, kdaj se bo lahko nadaljevalo nemško prvenstvo bundesliga preložilo za teden dni. Za petek načrtovan krizni sestanek o nadaljnjem ravnanju v luči pandemije novega koronavirusa bo tako 23. aprila, so danes sporočili iz DFL.

Dodatni teden bo dal krovni organizaciji, ki bdi nad 36 klubi nemške prve in druge lige, nekaj več časa za razmislek o tekmah brez gledalcev.

"Cilj preložitve sestanka je, da damo tako 36 klubom kot DFL več časa, da razmislijo, kako bi lahko nadaljevali sezono," so v izjavi za javnost še sporočili iz DFL.

Mirovanje vsaj do 30. aprila

Glavni cilj bundeslige je končati sezono do 30. junija. Klubi upajo, da bodo lahko 13. marca prekinjeno sezono državnega prvenstva nadaljevali v začetku maja, s čimer bi jo lahko končali do konca junija brez veliko tekem sredi tedna. Seveda ob pogoju, da bodo tudi državne oblasti sredi boja proti novemu koronavirusu dale zeleno luč.

Tudi pogodbe v nogometu veljajo do konca junija. Za zdaj nemška nogometna sezona miruje in bo vsaj do 30. aprila.

Nemška nogometna liga DFL in klubi želijo končati sezono, saj bi predčasen konec pomenil, da bi klubi izgubili približno 750 milijonov evrov, večino z naslova TV-pravic.

Kot je pred časom poročal Kicker, ki je citiral številke z nedavne skupščine DFL, je kar 13 od 36 klubov na robu bankrota, štirje iz bundeslige ter devet iz drugoligaške konkurence.

