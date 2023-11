Gre za 44-letnega Roberta Garlanda iz Croydona, ki so ga avgusta sprva obsodili na 60 ur neplačanega dela in 1.384 funtov (1590 evrov) globe, potem ko je priznal krivdo za kršitev javnega reda in miru, ko je maja na stadionu Tottenham Hotspur na tekmi angleške nogometne premier lige kričal in kazal proti Južnemu Korejcu.

Tako pri Spurs kot v metropolitanski policiji so menili, da je bila kazen preblaga, zato so se pritožili. Pri posebnem oddelku nogometne policije Združenega kraljestva so nato navijaču izdali odredbo o prepovedi.

Pri Tottenhamu so pozdravili odločitev. Ob tem so zapisali, da si bodo še naprej prizadevali za najstrožje mogoče ukrepe proti tistim, ki so jih spoznali za krive diskriminacije. "Zahvaljujemo se policiji za sodelovanje pri tej zadevi. Radi bi ponovili, da v klubu ne bomo dopuščali nikakršnih oblik diskriminacije in si bomo vedno prizadevali za najstrožje mogoče ukrepe proti tistim, ki so odgovorni," so zapisali.

"Ta primer kaže, da ne bomo dopuščali zločinov iz sovraštva v nogometu. Garlandova dejanja so bila upravičeno obsojena na družbenih omrežjih. Vse navijače pozivamo, da še naprej pozivajo k prijavi kakršnihkoli oblik diskriminatornega vedenja igralcev ali navijačev policiji ali redarjem, da lahko takšne primere nato posredujemo sodiščem," je dejal britanski državni tožilec Kevin Christie.

