Uvodna tekma v Mehiki, veliki finale v New Yorku

Uvodno tekmo nogometnega SP 2026, ki ga skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika, bo gostil stadion Azteca v Ciudad de Mexicu, so potrdili na Mednarodni nogometni zvezi. Na prvenstvu bo nastopilo 48 reprezentanc. Odločilno tekmo pa bo gostil New Jersey.

Estadio Azteca je prvi stadion v zgodovini, ki bo imel čast, da tretjič odpre tekmovanje. Isti stadion je gostil uvodne tekme SP 1970 in 1986. Prvenstvi sta takrat dobili Brazilija s Pelejem in kasneje Argentina z Diegom Armandom Maradono.

Danes ima 87,523 sedežev. Foto: Guliverimage

Stadion je na omenjenih prvenstvih lahko sprejel več kot sto tisoč gledalcev, rekorden obisk ima iz leta 1968, ko si je obračun Mehike in Brazilije na njem ogledalo 119.853 navijačev, dandanes pa ima kapaciteto nekaj več kot 87 tisoč sedežev.

V ožjem izboru za finale sta bila še Dallas in Los Angeles, a je Fifa izbrala stadion MetLife v New Jerseyju (čez reko Hudson od New Yorka). Finale bo na sporedu 19. julija 2026. Tekma za tretje mesto bo v Miamiju, polfinalni pa v Atlanti in Dallasu.

Stadion MetLife, ki lahko sprejme 82.500 gledalcev, je sicer dom dveh ekip iz lige ameriške nogometa NFL, New York Giants in New York Jets. A je že gostil tudi velike nogometne dogodke, nazadnje finale Cope Americe leta 2016.