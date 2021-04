Uradno: Bayern potrdil prihod Nagelsmanna

Nagelsmann bo vodenje ekipe prevzel 1. julija, pogodbo pa so sklenili za pet let, do junija 2026, so sporočili iz bavarskega kluba.

Obenem je Bayern tudi potrdil, da so ugodili prošnji sedanjega trenerja Hansija Flicka po predčasnem koncu sodelovanja. Pogodbo, ki bi sicer potekla čez dve leti, bodo tako razdrli 30. junija letos.

Julian Nagelsmann to join FC Bayern as head coach. Hansi Flick's contract will be terminated upon request. pic.twitter.com/tJBpXSiozu — 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) April 27, 2021