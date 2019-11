Unai Emery na udaru kritik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski nogometni strokovnjak Unai Emery se je po četrtkovem porazu angleškega Arsenala v petem krogu evropskega pokala proti nemškemu Eintrachtu iz Frankfurta z 1:2 znašel na udaru kritik, vse glasnejše so zahteve po njegovem odhodu iz tega slovitega londonskega kluba.

Topničarji na zadnjih sedmih tekmah na domačem in mednarodnem prizorišču sploh še niso okusili slasti zmage, kar se je nazadnje zgodilo leta 1992, ko jih je vodil Škot George Graham.

Arsenal v tej sezoni kaže dokaj povprečne predstave. V elitnem angleškem ligaškem tekmovanju premier league je na osmem mestu. Na trinajstih odigranih tekmah je dosegel štiri zmage, šestkrat igral neodločeno in doživel tri poraze.

V skupinskem delu evropske lige je pred zadnjim krogom resda v vodstvu z desetimi točkami, a lahko se zgodi, da bo ostal brez izločilnih tekem. Drugouvrščeni Eintracht zaostaja točko, tretjeuvrščeni belgijski Standard iz Liega pa tri točke.

Arsenal bo v zadnjem krogu, 12. decembra, gostoval v Belgiji, Eintracht pa bo gostil portugalski Guimaraes.

Po koncu četrtkove tekme na Emirates Stadium v Londonu je španski strokovnjak doživel "koncert žvižgov", nezadovoljni privrženci londonskega kluba pa v rokah držali transparente z napisom Emery odidi.

Španec je v London prišel lani, ko je na tem položaju zamenjal Francoza Arsena Wengerja, ki je kar 22 let vodil Arsenal. Pred tem je 48-letni Emery treniral španske ekipe Almeria, Valencia in Sevilla, ruski Spartak iz Moskve in francoski PSG.