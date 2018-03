Umrl nori Argentinec Houseman

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentina žaluje za Renejem Housemanom. Foto: Getty Images

Houseman, ki je bil znan pod vzdevkom El Loco (norec), je lani pristal v bolnišnici, kjer so ugotovili, da ima raka v ustni votlini. Večji del življenja se je sicer boril z alkoholizmom.

V karieri je igral za Huracan, s katerim je bil argentinski prvak leta 1973, nosil pa je še drese River Plata, čilskega Cola Cola in Independienteja. Za argentinsko reprezentanco je odigral 55 tekem in dosegel 13 golov. Na SP 1978 je odigral vse tekme in dosegel gol ob zmagi nad Perujem (6:0). Na SP 1974 je dosegel tri zadetke.

Poznan je bil kot nogometaš, ki ga trenerji niso marali zaradi neukrotljivosti, izjema je bil legendarni Cesare Menotti, ki ga je oboževal. "Houseman je bil nekakšna kombinacija Garrinche in Maradone," je dejal Menotti.

V anketi argentinskih športnih novinarjev leta 2008 so ga izbrali za najboljše argentinsko krilo v zgodovini.