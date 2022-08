Umrl nekdanji reprezentant in selektor Zoran Tesko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 52. letu starosti je po hudi bolezni umrl Zoran Tesko, nekdanji slovenski futsal reprezentant in tudi nekdanji selektor reprezentance do 21 let.

Po formiranju slovenske futsal lige je Tesko kar 15 let nosil dres Litije, ob tem pa je bil po eno leto še član Zagorja in ljubljanskega Metropola. V karieri je osvojil šest naslovov državnega prvaka - v letih 1997, 1999, 2001, 2002, 2005 in 2010.

Zoran Tesko je bil med letoma 1995 in 2000 tudi državni reprezentant. V dresu Slovenije je zbral 26 nastopov, dosegel je šest golov.

V sezoni 2004/05 je Tesko postal trener, sprva je vodil Litijo. Pod njegovim vodstvom se je Litija kot prvi slovenski klub uvrstila med osem najboljših v Evropi, na poti do tja pa je v Azerbajdžanu izločila tudi italijanskega prvaka Arzignano Grifo.

Delo je nadaljeval pri FC Bronx Škofijah, Dobovcu, Kobaridu ter bil tudi trener v ŠD Mlinše in ŠD Extrem. Bil pa je tudi selektor reprezentance do 21 let, ki je na neuradnem EP prišla med štiri najboljše v Evropi. Ob vsem naštetem je bil tudi pomočnik selektorja Andreja Dobovičnika v članski reprezentanci.