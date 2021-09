Umrla je legenda Olimpije in slovenskega nogometa

Intervju z Danilom Popivodo iz leta 2010

Popivoda se je rodil v Lovćenacu v Srbiji. Za člansko ekipo Olimpije pa je debitiral pred skoraj natanko 56 leti, od takrat pa je v dresu zeleno-belih zbral 261 tekem in dosegel 66 zadetkov, po poročanju statističnega portala Opta Žabar.

Preminil je Danilo Popivoda, legenda Olimpije in eden izmed najboljših nogometašev v zgodovini slovenskega nogometa.



"Nogomet sem začel igrati na ulici. Občudovali smo Bobeka, Zebeca, Milutinovića, Šekularca in tako naprej. Kasneje, ko sem prišel v Ljubljano, sem začel pri Slovanu in kot mladinec prišel v Olimpijo. Moji prvi trenerji so bili Gugolj, dr. Brane Elsner in kasneje Slavko Luštica. Gugolj me je naučil osnov nogometa, treniral me je kot mladinca in kasneje kot člana, vsak od njih pa me je nekaj naučil. Moji vzorniki so bili Šekularac, Pele in Miloš Milutinović," se je pred desetletjema spominjal svojih nogometnih začetkov in prihoda v Slovenijo.

Leta 1975 se je preselil v Nemčijo, kjer je igral za Eintracht iz Braunschweiga. V Nemčiji je na 129 tekmah dosegel 30 golov. Nato se je vrnil k Olimpiji in tam leta 1982 odigral poslovilno tekmo.

Pet let in pol je preživel v Bundesligi. Foto: Guliverimage

Imeli so ga za Jugoslovana, na SP se ga je oprijel vzdevek Montenegrino

Za Popivodo je tudi uspešna reprezentančna kariera v dresu Jugoslavije. Skupaj z Branetom Oblakom je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu leta 1974 v takratni Zahodni Nemčiji ter na evropskem prvenstvu leta 1976, ki ga je gostila Jugoslavija. Za izbrano vrsto nekdanje skupne države je skupaj zbral 20 nastopov in dosegel pet golov.

Za Popivodo je tudi uspešna reprezentančna kariera v dresu Jugoslavije. Skupaj z Branetom Oblakom je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu leta 1974 v takratni Zahodni Nemčiji ter na evropskem prvenstvu leta 1976, ki ga je gostila Jugoslavija Foto: Vid Ponikvar

Leta 2010 je v intervjuju za Sportal na vprašanje, ali je na svetovnem prvenstvu v ZR Nemčiji jugoslovanski dres oblekel kot Slovenec ali Črnogorec, odgovoril takole: "Takrat so me imeli za Jugoslovana, je pa res, da se me je med prvenstvom oprijel vzdevek Montenegrino, ker so vedeli, da sem rojen in pač prihajam iz Črne gore. V Nemčiji sem odigral le eno tekmo, ostale pa sem spremljal s klopi za rezervne igralce. Takrat je bilo izjemno težko priti med prvih enajst, predvsem če si prihajal iz malega kluba. Glede na formo in tisto, kar sem v tistem obdobju dal na igrišču, bi sicer lahko igral vse tekme. O tem sem prepričan. A žal so se dogajale igrice, o katerih raje ne bi govoril. Nogomet naj vendarle ostane lepa stvar (smeh).Takrat so me imeli za Jugoslovana, je pa res, da se me je med prvenstvom oprijel vzdevek Montenegrino, ker so vedeli, da sem rojen in pač prihajam iz Črne gore. V Nemčiji sem odigral le eno tekmo, ostale pa sem spremljal s klopi za rezervne igralce. Takrat je bilo izjemno težko priti med prvih enajst, predvsem če si prihajal iz malega kluba. Glede na formo in tisto, kar sem v tistem obdobju dal na igrišču, bi sicer lahko igral vse tekme. O tem sem prepričan. A žal so se dogajale igrice, o katerih raje ne bi govoril. Nogomet naj vendarle ostane lepa stvar (smeh)."

Prizor s svetovnega prvenstva leta 1974. Foto: Guliverimage

Kot pomočnik s Slovenijo na dveh velikih tekmovanjih

Kasneje je deloval tudi pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Med letoma 1998 in 2002 je bil pomočnik selektorja Srečka Katanca. Slovenija je takrat leta 2000 nastopila na evropskem prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem, dve leti kasneje pa še na svetovnem prvenstvu na Japonskem in v Južni Koreji.

Po poročanju slovenskega časnika Delo je umrl na svojem domovanju v Črni gori.