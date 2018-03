Uefa spremenila pravila za prihodnjo sezono evropskih tekmovanj

Evropska nogometna zveza je za prihodnjo sezono lige prvakov in evropske lige nekoliko spremenila pravila. Poslej bodo lahko trije igralci posamezne ekipe, ki so v zimskem premoru zamenjali klub, v omenjenih tekmovanjih igrali za novo sredino tudi v nadaljevanju sezone. Prav tako bo lahko trener v podaljšku posegel po četrti menjavi.

Foto: Reuters

Doslej so pravila velevala, da je lahko za nov klub nastopal le en igralec, ki je v zimskem premoru zamenjal sredino. Poslej bodo lahko takšni v posamezni ekipi trije igralci.

Novost je tudi, da lahko trenerji v zaključni fazi tekmovanja na izpadanje v primeru podaljška posežejo po četrti menjavi. Po novem bo lahko moštvo za tekme osmine finala, četrtfinala, polfinala in finala prijavilo po 23 tekmovalcev, doslej jih je bilo za finalne tekme lahko le po 18.

Nekaj novosti je tudi pri času igranja tekem. V ligi prvakov se bodo tekme po novem začenjale ob 21. uri, z izjemo dveh tekem skupinskega dela ob torkih in sredah. Ti se bosta pričeli že ob 18.55. Doslej so se vse tekme lige prvakov začenjale ob 20.45. V evropski ligi se bodo tekme do osmine finala pričenjale ob 18.55 ali ob 21.00, ostale tekme do finala pa potem le še ob 21. uri.