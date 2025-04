Govorice o tem, da bi vendarle lahko še enkrat kandidiral, so vzniknile že lani, ko je Guardian pisal o tem, da ima Slovenec še vedno veliko podporo tudi za nadaljnje delo. To naj bi mu izreklo več kot 20 od 55 članic.

O Rusiji šele po končani vojni

Nekaj vprašanj je Aleksander Čeferin dobil tudi na temo vrnitve Rusije na mednarodna tekmovanja, potem ko so jo izključili leta 2022 po napadu na Ukrajino. "Ko se bo vojna končala, potem bomo imeli resen sestanek," je odvrnil prvi mož Uefe in dodal, da so odločitev o izključitvi Rusije iz nogometa sprejeli skupaj z Mednarodno nogometno zvezo Fifo, "tako bo verjetno tudi takrat, ko bo čas za vrnitev".

Ob ruskem napadu na Ukrajino so vojaške napetosti tudi na Bližnjem vzhodu, kjer je Izrael tudi tarča številnih kritik zaradi svoje vloge. "Če govorite o nogometnih razlikah med Rusijo in Izraelom, lahko pogledate svetovno lestvico. Če pa govorite o politiki, pa me tega ne sprašujte," je dejal.

Proti ideji o razširitvi mest na mundialu 2030

Konkretnejši je bil glede teme o morebitni razširitvi svetovnega prvenstva 2030 z že tako razširjenega formata 48 reprezentanc na 64, kar naj bi še posebej obeležilo stoto obletnico prvega mundiala.

"Ta predlog je bil zame še večje presenečenje kot za vas. Mislim, da je to slaba ideja. Ne podpiram je. Niti ne vem, od kod je prišla, saj je čudno, da o tem nismo ničesar vedeli pred zasedanjem sveta Fife," je povedal Čeferin.

Več tekem za igralce pa bo pomenilo tudi letošnje prvo razširjeno klubsko svetovno prvenstvo pod okriljem Fife. To bo med 14. junijem in 13. julijem v ZDA, tam pa bo nastopalo 32 klubov.

"Klubsko SP se bo zgodilo in to je to. Evropski klubi so ga hoteli, ne vidim ga kot nekaj, kar bi sovpadalo z našimi tekmovanji. Bo pa več tekem za igralce, ampak verjetno je to bolj vprašanje za mojega kolego Giannija Infantina (predsednik Fife; op. STA)."