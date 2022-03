Uefa dovolila naknadno registracijo nogometašev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je odločil, da bodo klubi v ligi prvakov, evropski in konferenčni ligi lahko naknadno registrirali po dva nova nogometaša za preostale tekme. Rok za registracijo je sicer do 1. aprila do polnoči.