Uefa bo vrnila denar za televizijske pravice

Predsednik združenja evropskih klubov (ECA) Andrea Agnelli je na virtualnem zasedanju pojasnil, da bo Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi posledic pandemije novega koronavirusa vrnila 575 milijonov evrov lastnikom televizijskih pravic. Vzrok je večmesečni premor zaradi pandemije in tudi manjše število tekem v ligi prvakov in evropski ligi.

Po prvotnih pogodbah bi Uefa v minuli sezoni zaslužila 3,5 milijarde evrov, od tega bi 2,55 milijarde razdelila klubom v ligi prvakov in evropski ligi.

Obe tekmovanji so prekinili marca in ju nadaljevali avgusta na Portugalskem (liga prvakov) in v Nemčiji (evropska liga). Namesto po dve pa so klubi v izločilnih bojih od četrtfinala naprej igrali le po eno tekmo.

Agnelli, predsednik serijskega italijanskega prvaka Juventusa, je tudi poudaril, da bodo evropski klubi v prejšnji in zdajšnji sezoni izgubili približno štiri milijarde evrov zaradi pandemije.

Tekme za zaprtimi vrati so odnesle prihodke od prodaje vstopnic, prav tako pa Agnelli pričakuje manj sponzorskega denarja in denarja od prestopov, "tako da bo sezona zelo zahtevna tako na igriščih kot zunaj njih".

Predlagal je tudi, da bi pogovore o reformi lige prvakov od leta 2024 dalje prestavili na leto 2021.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je pred kratkim dejal, da si lahko v prihodnje predstavlja evropska klubska tekmovanja z zaključnim turnirjem, podobno, kot je bilo to letos na Portugalskem in v Nemčiji.