STA

Petek,
29. 8. 2025,
7.59

8 minut

Petek, 29. 8. 2025, 7.59

Turški velikan odpustil slovitega Norvežana

STA

Ole Gunnar Solksjaer | Ole Gunnar Solksjaer ni več trener Bešiktaša. | Foto Reuters

Ole Gunnar Solksjaer ni več trener Bešiktaša.

Foto: Reuters

Ole Gunnar Solskjaer je po nekaj več kot sedmih mesecih na čelu ekipe izgubil mesto trenerja turškega nogometnega velikana Bešiktaša. Kot je sporočil klub iz Istanbula kmalu po izpadu iz kvalifikacij za konferenčno ligo, z 52-letnim Norvežanom ne bo več sodeloval.

Ole Gunnar Solskjaer je komaj januarja podpisal 18-mesečno pogodbo z možnostjo podaljšanja za nadaljnje leto.

Odpustitev Norvežana je bila očitno odgovor na domači poraz z 0:1 proti švicarski Lozani, ki je po remiju z 1:1 na prvi tekmi pomenil konec evropske kampanje Bešiktaša.

Solskjaer, ki je med letoma 2018 in 2021 treniral Manchester United, je kot igralec z rdečimi vragi osvojil šest naslovov angleškega prvaka in dosegel zmagovalni gol za 2:1 proti Bayernu v finalu lige prvakov 1999. Kot trener je deloval tudi pri Cardiffu in Moldeju.

