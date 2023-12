Turška nogometna zveza izrekla kazni za napad na sodnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi napada na sodnika Halila Umuta Melerja (na sliki zapušča bolnišnico) so v Turčiji kaznovali vse vpletene. Foto: Guliverimage

V torek je zveza za nedoločen čas zaustavila državno prvenstvo v vseh ligah, potem ko je na ponedeljkovi tekmi državnega prvenstva med Ankaragücüjem in Rizesporjem prišlo do nasilnega napada na 37-letnega sodnika Halila Umuta Melerja. Ta je moral pomoč poiskati v bolnišnici.

V sredo je TFF sporočil, da se bo nogomet v vseh ligah nadaljeval že prihodnji teden. V Turčiji so morali tako preložiti le 16. krog državne superlige.

Glavnega sodnika je po koncu ponedeljkove tekme proti Rizesporju (1:1) obkrožilo več ljudi, ga napadlo, vključno s tedaj še predsednikom Ankaragücüja, Koco. Na posnetkih je videti, kako Koca s pestjo udari sodnika v obraz. Meler se je zgrudil na tla, medtem ko so ga drugi brcali.

Po poročanju državne tiskovne agencije Anadolu so policisti kmalu po incidentu aretirali Koco in še dva osumljenca. Koca je nato zvečer odstopil z mesta predsednika tega prvoligaša in se opravičil za svoja dejanja.

Po napadu na sodnika so se zvrstili številni mednarodni odzivi, incident sta obsodili tudi obe krovni nogometni zvezi, mednarodna Fifa in evropska Uefa.

