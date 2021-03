Tudi Nemci ostro nad kršitve: Sami smo izdelali napis

Tako kot norveški nogometaši so sinoči na svoji prvi tekmi kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo v Katarju 2022 tudi Nemci opozorili na kršenje človekovih pravic v tej bogati zalivski državi. "Imamo velik doseg in lahko ga izkoristimo za to, da opozorimo na vrednote, za katere se sami zavzemamo," je v zvezi z zgovornim napisom na majicah povedal Leon Goretzka, strelec prvega gola za Nemčijo, ki je sinoči s 3:0 gladko preskočila Islandijo.

Nemčija je sinoči uspešno začela prvi krog kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo, ki bo prihodnje leto od 21. novembra do 18. decembra v Katarju. Nemci, ki so pred tekmo imeli nekaj težav s koronavirusom (zaradi okužbe enega igralca so morali vsi še enkrat na testiranje), so tekmo proti Islandiji dobili s 3:0.

Leon Goretzka je zabil že v 3. minuti tekme. Foto: Guliverimage

Že v uvodnih minutah obračuna je bilo jasno, kdo bo zmagal. V 3. in 7. minuti sta zadela Leon Goretzka in Kai Havertz, v drugem delu pa je vodstvo na 3:0 povišal Ilkay Gündogan.

Nemci pa niso bili glasni samo med igro, ampak so bili s svojo potezo – belim napisom človekove pravice na črnih majicah – zelo glasni tudi pred tekmo.

Po vzoru Norvežanov

Podobno kot dan prej Norvežani so opozorili na kršitve človekovih pravic, predvsem tujih delavcev na gradbiščih v državi gostiteljici prihodnjega SP.

"Bliža se svetovno prvenstvo in o tej temi bo še veliko govora. Želeli smo pokazati, da tega problema ne ignoriramo," je ozadje pomenljive poteze osvetlil nemški vezist Leon Goretzka, strelec prvega gola za visoko zmago Nemcev v mestu Duisburg na severozahodu Nemčije.

Nemški nogometaši so majice s pomenljivim sporočilom izdelali sami. Foto: Guliverimage

Pojasnil je, da so napis pripravili sami. "Imamo velik doseg in lahko ga izkoristimo za to, da opozorimo na vrednote, za katere se sami zavzemamo," je dejal.

Pri Svetovni nogometni zvezi so se že včeraj odzvali na podobno potezo Norvežanov. V sporočilu za javnost so zapisali, da igralcev ne bodo kaznovali, saj verjamejo v svobodo govora in moč nogometa, ki lahko izboljša razmere v družbi.

V Katarju od leta 2010 umrlo že več kot 6.500 tujih delavcev

Britanski Guardian je prejšnji mesec poročal, da je v Katarju od leta 2010, ko jim je pripadla vloga gostiteljice največjega nogometnega dogodka na svetu in so državo preplavili gradbeni delavci iz tujine, umrlo že več kot 6.500 teh delavcev, od tega 37 na gradbiščih, kjer so pomagali pri gradnji infrastrukture za SP.

Foto: Guliverimage

Na poročanje so se odzvali tudi v organizacijskem komiteju, kjer so dejali, da globoko obžalujejo izgubljena življenja in skrbno preiskujejo vsak primer, je pa stopnja smrtnosti v teh skupnostih v skladu s pričakovanji.

V začetku tega tedna so na Fifo pritisnili tudi v humanitarni organizaciji Amnesty International. Pozvali so jo, naj oblasti v Katarju pozove k spoštovanju obljubljenih delovnih reform. V pismu na štirih straneh so predsednika Fife Giannija Infantina opozorili na to, da so potrebne nujne in konkretne poteze.

V Katarju so za potrebe prvenstva zgradili sedem novih stadionov, termin tekmovanja pa so iz standardnih poletnih mesecev zaradi hude vročine premaknili na november. Foto: Guliverimage

Oblasti v Katarju so v odgovoru zapisale, da so zavezane k tesnemu sodelovanju z mednarodnimi partnerji, vključno z organizacijo Amnesty International, vse to z namenom, da zaščitijo vse delavce in zagotovijo učinkovito izvajanje novih zakonov.