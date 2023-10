Tudi Bišćana premamil savdski denar

Hrvaški nogometni trener Igor Bišćan je novi trener savdskega Al Shababa, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Nekdanji hrvaški reprezentant in nekdanji trener ljubljanske Olimpije je podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26, je klub iz Savdske Arabije objavil na spletni strani.

Bišćan, ki je za hrvaško izbrano vrsto zbral 17 nastopov in dosegel en gol, je nazadnje med letošnjim aprilom in koncem avgusta treniral zagrebški Dinamo, a se je moral zaradi slabih rezultatov posloviti.

Pred tem je bil med 2019 in do angažmaja pri Dinamu selektor hrvaške reprezentance do 21 let, v sezoni 2018/19 je vodil Rijeko, pred tem pa je bil od junija 2017 natanko eno leto trener ljubljanske Olimpije, s katero je osvojil dvojno krono.

Trenersko pot je začel pri Rudešu, v igralski karieri pa je dvakrat zastopal Dinamo iz Zagreba, nosil pa je še drese Panathinaikosa, Liverpoola in Samobora.