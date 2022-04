Hrvaškega velikana bo reševal stari znanec Maribora

Hrvaški nogometni velikan Dinamo Zagreb je po bledi igri na velikem derbiju v Splitu in porazu proti Hajduku (0:1) odpustil trenerja Željka Kopića. Med kandidati za novega trenerja so se omenjali kar štirje nekdanji strategi Maribora. Navijači Dinama bi na odgovornem položaju najraje videli Matjaža Keka, vodstvo kluba pa se je nato odločilo za sklenitev dogovora z Antejem Čačićem.

Ko je Hajduk pred polnimi tribunami Poljuda v sredo na zaostali tekmi devetega kroga premagal Dinamo z 1:0, se je vodilnim Zagrebčanom, tudi največjim favoritom za osvojitev naslova, pet krogov pred koncem približal na štiri točke razlike. Ker pa je še bližje Osijek, ki ga vodi nekdanji trofejni strateg Dinama Nenad Bjelica, saj za modrimi zaostaja le -2 in do konca sezone še gostuje v Maksimiru, je v hrvaškem glavnem mestu zazvonil alarm.

Vrhunci derbija med Hajdukom in Dinamom (1:0) na prepolnem Poljudu:

Na treh tekmah sploh niso zatresli mreže Hajduka!

Željko Kopić je v spomladanskem delu v Evropi namučil Sevillo, v domačem prvenstvu pa si privoščil preveč neprepričljivih predstav, da bi si prislužil zaupnico vodstva. Foto: Reuters Dinamo je pod vodstvom Željka Kopića nizal neprepričljive predstave, največ preglavic pa so mu povzročali dvoboji z najmočnejšimi tekmeci na Hrvaškem, med katere poleg Hajduka in Osijeka spada še Rijeka.

Navijače Dinama je sram, saj so še tretjič zapored v tej sezoni končali največji derbi na Hrvaškem brez zmage in doseženega zadetka (Hajduk je najprej zmagal v Zagrebu 2:0, nato je bilo v Splitu 0:0, v sredo pa je Hajduk prvič po letu 2019 na Poljudu premagal Dinamo z 1:0). Tega v prejšnjih sezonah niso bili vajeni. Na čelu kluba želijo stratega, ki bi znal bolje izkoristiti potencial nogometašev Dinama, zaigrati bolj napadalno in ubraniti naslov, s katerim bi se lažje lotili evropskih ciljev v sezoni 2022/23.

Anketa v Večernjem listu o tem, koga bi navijači najraje videli na položaju trenerja Dinama:

V Zagrebu tako pospešeno razmišljajo o možnih kandidatih, ki bi lahko zapolnili vrzel po odhodu 44-letnega Kopića. Hrvaški dnevnik Večernji list ponuja na svoji spletni strani anketo, na kateri so privrženci Dinama dali največ glasov Matjažu Keku! Selektor slovenske nogometne reprezentance na Hrvaškem uživa izjemen ugled. Še lani se je omenjal v določenih kombinacijah za novega trenerja Dinama kot tudi splitskega Hajduka, v Zagrebu pa je še vedno na zelo dobrem glasu.

Matjaž Kek je z mislimi povsem prisoten v ligi narodov.

Ker pa je Mariborčan z mislimi povsem pri bližajočem se reprezentančnem spektaklu, v katerem čakajo Slovenijo že junija v desetih dneh štiri še kako atraktivne tekme lige narodov proti Srbiji (dvakrat), Švedski in Norveški, je bilo nemogoče pričakovati, da bi nekdanji strateg Rijeke, prvi in edini trener, ki je reško ekipo popeljal do naslova državnega prvaka (2017), s tem pa tudi prekinil dolgoletno vladavino zagrebškega Dinama, zapustil selektorski stolček in se vrnil na Hrvaško v svet klubskega nogometa.

Bišćan ni v najboljših odnosih z Mamićem

Sergej Jakirović je leta 2020 popeljal Maribor do drugega mesta v 1. SNL, letos pa je z Zrinjskim prvak BiH. Foto: Grega Valančič/Sportida Hrvaški novinarji so v iskanju najbolj primernih kandidatov za novega trenerja Dinama izpostavili kar pet strategov, ki so v preteklosti že delovali v 1. SNL. Od tega so bili kar štirje trenerji Maribora, poleg Keka še Sergej Jakirović, Ante Čačić in Krunoslav Jurčić, eden pa je navduševal z Olimpijo (Igor Bišćan) in jo v sezoni 2017/18 popeljal do dvojne slovenske krone! Sodeč po anketi je bil takoj za Kekom na seznamu želja navijačev Bišćan, nekdanji zvezdnik zagrebškega Dinama, ki trenutno opravlja vlogo selektorja hrvaške reprezentance do 21 let, s katero se je lani na Euru v Sloveniji prebil med osem najboljših.

Ker pa Bišćan ni v najboljših odnosih z Zdravkom Mamićem, nekdanjim ''alfo in omego'' zagrebškega kluba, ki že dalj časa živi v Hercegovini (BiH), na Hrvaško pa se ne sme vrniti, saj je zaradi korupcije obsojen na šest let in pol zapora, so bili na Hrvaškem mnenja, da novi trener Dinama ne bo Bišćan. Upravičeno.

Čačić se vrača na Maksimir

Vodstvo Dinama je namreč kmalu po tem, ko se je zahvalilo za sodelovanje Kopiću, sklenilo dogovor z izkušenim 68-letnim Čačićem. Pred leti je deloval tudi v Mariboru, kjer je vskočil na vroči vijolični stolček v stresnem obdobju, ko je Darka Milaniča premamila ponudba graškega Sturma in se je leta 2013 odpravil v Avstrijo.

Ante Čačić je bil brez kluba že dve leti. Nazadnje je v Egiptu vodil Pyramids, pred tem pa je najbolj zaslovel z vodenjem Hrvaške na Euru 2016, kjer je nesrečno v osmini finala po podaljšku izpadel proti bodočim zmagovalcem Portugalcem. V preteklosti je vodil tudi Maribor in ga leta 2013 popeljal v skupinski del evropske lige. Foto: Vid Ponikvar

Brkati Zagrebčan je sprva z Mariborčani dosegal dobre rezultate. V Evropi je klub popeljal do skupinskega dela evropske lige, v odločilnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pa je razočaral športnega direktorja Zlatka Zahovića in navijače z dvema porazoma proti češkemu prvaku Viktorii iz Plzna. Ko je začel nizati neprepričljive rezultate tudi v domačem prvenstvu, na zadnjih treh tekmah je osvojil le točko, je po porazu s Koprom izgubil službo v Mariboru. Tako je deloval na slovenskih tleh je dobre tri mesece.

Pozneje je vodil zagrebško Lokomotivo, najbolj odmeven dosežek ustvaril s hrvaško reprezentanco na Euru 2016, nato pa bi s člansko izbrano vrsto skoraj neslavno pogorel v kvalifikacijah za SP 2018. Po nepričakovanem domačem remiju s Finsko je ostal brez selektorskega položaja. Nasledil ga je Zlatko Dalić in le v nekaj mesecih postal ljubljenec hrvaških src, "ognjene" pa je popeljal do drugega mesta na SP 2018!

❗️ Do kraja natjecateljske sezone 2021/22. glavni trener prve momčadi GNK Dinamo bit će gospodin Ante Čačić. Treneru Čačiću želimo puno uspjeha i dobrih rezultata na klupi Dinamove prve momčadi. Više pročitajte klikom na https://t.co/VaWaYWfh4v — GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 21, 2022

Zelo resen kandidat za vlogo trenerja Maribora je bil Sergej Jakirović, ki je prejšnji teden popeljal Zrinjskega z izjemnim nizom do naslova prvaka BiH. Nekdanji trener Maribora, prvi, ki je prišel v mesto ob Dravi po odhodu Darka Milaniča (2020), se že dalj časa omenja v povezavi z vodenjem Dinama, a še nikoli ni prišlo do konkretnega dogovora. Za zdaj ostaja v Mostarju, konec tedna bo zagotovo vodil Zrinjski, morda pa pride v poštev kot novi strateg modrih šele s prihodnjo sezono.

Napeta končnica hrvaškega prvenstva s številnimi Slovenci

Damjan Bohar in Mario Jurčević sta še v igri za državni naslov. Osijek ga ni še nikoli osvojil. Foto: Osebni arhiv Zagrebčane čaka vroča končnica hrvaškega prvenstva, v kateri ji za ovratnik diha zlasti Osijek Damjana Boharja in Maria Jurčevića, po sredini zmagi, s katero je Hajduk obnorel Dalmacijo, pa se je na -4 približal tudi splitski velikan, za katerega nastopa Jan Mlakar. Ljubljančan je v sredo odigral vso tekmo in v sodnikovem podaljšku zapravil lepo priložnost za povišanje vodstva na 2:0, kar bi bil njegov sploh prvi zadetek, ki bi ga v dresu Hajduka dosegel na domači zelenici na Poljudu.

Rijeka z Adamom Gnezdo Čerinom in Harisom Vučkićem je po nekaj spodrsljajih zaostala za Dinamom za -11, s tem pa že izpadla iz boja za naslov, vseeno pa lahko sezono še konča z lovoriko, saj jo 26. maja čaka jadranski derbi, finale pokalnega tekmovanja na Poljudu, ki bo zagotovo poln do zadnjega kotička, na njem pa naj bi se zbralo vsaj šest tisoč navijačev Rijeke.