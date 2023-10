Tudi Aćimović predstavil seznam za novi kvalifikacijski tekmi

Selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Milenko Aćimović je predstavil seznam igralcev za tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Mladi Slovenci bodo 13. oktobra ob 19. uri igrali na Cipru, 17. pa se bodo ob 18. uri v Murski Soboti merili z Avstrijo.

Mlada reprezentanca se bo Cipru in Avstriji zoperstavila tudi s trojico povratnikov v izbrano vrsto, novinec v ekipi je vratar Radomelj Luka Baš. "V reprezentanco se vračajo Martin Pečar, Enrik Ostrc in Anel Zulić, mlade fante, Luko Topalovića, Lovra Golića in Bena Selana, pa smo pustili na čakanju, saj se pod vodstvom Antona Žlogarja pripravljajo na novembrske kvalifikacije," je za Nogometno zvezo Slovenije izbor pokomentiral Aćimović.

Slovenska reprezentanca je septembra vpisala zmago in poraz. Za preobrat, zmago in uspešen vstop v nov kvalifikacijski ciklus sta v Sarajevu zadela Tjaš Begić in Tio Cipot. Slovenci so se nekaj dni pozneje upirali francoskim vrstnikom, ki pa so v drugem polčasu srečanja na Bonifiki potrdili svojo zmago. Nogometaši Cipra so na edini septembrski tekmi v Achnasu remizirali z Avstrijo, slednja pa je po uvodni točki v Riedu z goloma v drugem polčasu premagala Bosno in Hercegovino.

Dve zahtevni preizkušnji

"Osredotočeni smo na gostovanje na Cipru, tako da bomo o Avstrijcih razmišljali šele po prvi tekmi," je poudaril Aćimović in se ozrl na Ciper: "Reprezentanco Cipra smo dobro analizirali. Ogledal sem si njihovo tekmo z Avstrijo, proti kateri so osvojili zelo pošteno točko. Gre za ekipo, ki je zelo močna in nevarna v protinapadih, tako da bomo morali biti na najvišji ravni. V tekmo se bomo morali podati odločno, sicer nam ne bo lahko. Ciper je kakovostna reprezentanca, tako da ne smemo biti preveč sproščeni, saj lahko sicer hitro ostanemo brez točk. Vsekakor si želimo popolnega izkupička, ki ga lahko dosežemo le, če se bomo v tekmo podali z enako miselnostjo, kot smo se proti izbrani vrsti BiH."

Selektor je še dodal, da sta za njimi dve zelo zahtevni preizkušnji, tako z nogometnega kot s psihološkega vidika. "Mislim, da smo s Francozi kljub porazu dobro opravili svojo nalogo, upam pa, da bomo v tem ritmu nadaljevali. Tri točke na Cipru bi nam precej pomenile z vidika uspešnega nadaljevanja kvalifikacij."

* Seznam za tekmi proti Cipru in Avstriji:



- vratarji: Luka Baš (Radomlje), Žan Luk Leban (Farsley Celtic), Martin Turk (Parma);

- branilci: Nejc Ajhmajer (Celje), Mitja Ilenič (New York FC), Srđan Kuzmić (Viborg), Nino Milić (Celje), Rene Rantuša Lampreht (Rogaška), Marcel Ratnik (Olimpija), Mark Strajnar (Maribor), Anel Zulić (Viborg);

- vezisti: Tio Cipot (Spezia), Žan Jevšenak (Benfica), Marcel Lorber (Maribor), Enrik Ostrc (Helmond), Jošt Pišek (Domžale), Svit Sešlar (Eyüpspor), Adrian Zeljković (Spartak Trnava);

- napadalci: David Flakus Bosilj (De Graafschap), Martin Pečar (Bravo), Nejc Gradišar (Rogaška), Tjaš Begić (Parma), Marko Brest (Olimpija).

