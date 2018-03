Triglav opozoril na sodniško napako v prid Olimpije, velika smola kapetana Aluminija #video

Po 22. krogu Prve lige Telekom Slovenije

Po prvem spomladanskem krogu , v katerem gostiteljem zaradi takšnih ali drugačnih težav ni bilo treba prestavljali dvobojev, je Olimpija zadržala prednost štirih točk pred Mariborom. Zmaji so v meglenem Kranju ugnali Triglav, gostitelji pa so po dvoboju opozorili na sodniško napako. V Kidričevem je Aluminij nesrečno ostal brez točke, pa tudi kapetana Matica Vrbanca, ki si je zlomil nogo.

Aluminij Celje 1:2

Celjani so na zadnji tekmi 22. kroga premagali Kidričane, zmagoviti zadetek pa dosegli štiri minute pred koncem srečanja. Domači strateg Oliver Bogatinov je potek srečanja razdelil na dva dela, za dodatno slabo voljo pa je poskrbela huda poškodba kapetana Matica Vrbanca. Zaradi zloma noge bo počival vsaj dva meseca, so nazadnje sporočil iz Kidričevega.

"Fantje so verjeli do konca. To je dobra popotnica za naprej," je po pomembni zmagi, s katero so v boju za Evropo zadržali priključek s tretjeuvrščenimi Domžalami, poudaril strateg Celja Dušan Kosić.

Triglav : Olimpija 0:1

Vodilna Olimpija je v zahtevnih vremenskih pogojih, zaradi katerih je nepričakovano odpadla tudi možnost neposrednega televizijskega prenosa in spravila v jezo številne ljubitelje prvoligaškega nogometa, premagala Triglav.

Junak srečanja je postal Ganec Issah Abbas, ki je v zadnji minuti prvega polčasa zatresel mrežo gorenjskih orlov. Triglav je po tekmi opozoril, da bi lahko sodnik akcijo, iz katere je Olimpija dosegla gol, zaradi nedovoljenega položaja prekinil.

"Ne glede na to, od koga se je žoga odbila do krilnega igralca, je to prepovedani položaj," nam znajo povedati iz vrst blizu sodniškim... pic.twitter.com/YiADYyjEzq — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) March 11, 2018

"Igrišče je bilo slabo, blatno, megla in slaba vidljivost pa sta nam onemogočali hitrejšo igro. Na takšnem igrišču so najpomembnejše tri točke in da smo še vedno na prvem mestu," je po dvoboju dejal obrambni steber Olimpije Aris Zarifović, ki je ob odsotnosti Branka Ilića – ta je sedel na klopi – proti Triglavu nosil kapetanski trak.

Ankaran : Maribor 0:3

Mariborčani so prvo letošnjo zmago dočakali šele na tretji tekmi. Na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Ankaranu v Dravogradu se je strelski motor vijolic prebudil v drugem polčasu in poskrbel za zanesljivo zmago s 3:0.

"Spet smo naivno prejeli zadetke," je izpostavil trener primorskih brezdomcev Vlado Badžim, njegov primorski stanovski kolega Darko Milanič pa si je lahko po razigrani igri v drugem polčasu oddahnil. "Potrebovali smo tri točke in popolnoma zasluženo zmagali visoko," se je razveselil ugodnega rezultata, ki bo dvignil samozavest izbrancem pred torkovim derbijem 23. kroga proti Domžalam.

Domžale : Gorica 3:0

Domžalčani so se v soboto prvič predstavili domačemu občinstvu in odpravili Gorico s 3:0. "Hvala vzdrževalcem igrišča in čestitke igralcem. Imamo dobro vsebino na igrišču. Lepo je gledati fante," si trener Domžal Simon Rožman, ki bo v torek gostoval v Ljudskem vrtu, v prihodnje želi večjega obiska.

Trener Gorice Miran Srebrnič je priznal, da je Gorica sredi zahtevnega obdobja, ko ne gre vse po načrtih, in se spopada s številnimi težavami. "Treba bo zdržati," skuša dopovedati izbrancem.

Rudar : Krško 3:0

Knapi so v soboto po boljši igri v drugem polčasu premagali Krško s 3:0. To je bila prva tekma Posavcev v tem letu, na klopi zelenih pa je v 1. SNL debitiral Alen Ščulac. Zadovoljen je bil z igro v prvem polčasu. "Fantom nimam kaj očitati. Tekmo smo izgubili zaradi kakovosti tekmeca," je čestital Rudarju.

Trener knapov Marijan Pušnik je izpostavil, da se je izplačala potrpežljiva igra. "Čakali smo na napake tekmeca," je priznal koroški strokovnjak, ki bi rad v prihodnje na štadionu Ob jezeru videl več gledalcev.