Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je v svoje vrste pripeljal izkušenega angleškega reprezentančnega vratarja Joeja Harta, so potrdili pri londonskem klubu. Triintridesetletni Hart je k Tottenhamu prišel kot prost igralec, saj je po koncu sezone 2019/20 zapustil Burnley. Hart je podpisal pogodbo do leta 2022.

Joe Hart je z Manchester Cityjem, ki se mu je pridružil leta 2006, osvojil dva državna naslova, dva ligaška pokala in pokal FA. Hart je sicer igral tudi za Torino in West Ham, za izbrano vrsto pa je zbral 75 nastopov in zanjo igral na enem svetovnem in dveh evropskih prvenstvih.

Nekdanji Hartov klub City pa je ostal brez vratarja Claudia Brava, poroča spletna stran kluba. Sedemintridesetletni Čilenec je bil pri Cityju štiri leta in je v tem času odigral 61 tekem. Leta 2016 je prišel iz Barcelone.

Za Čile je zbral kar 123 nastopov, po prihodu Edersona pa je izgubil mesto prvega vratarja pri Cityju.