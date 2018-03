Kako bo videti reprezentanca? "Brez velikih sprememb, Katanec je dobro selekcioniral."

Novi selektor bo v sredo razkril seznam kandidatov za prijateljski tekmi

Selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič bo v sredo objavil svoj prvi seznam igralcev, na katere bo računal na prijateljskih tekmah z Avstrijo in Belorusijo. Že danes pa so mu v Novi Gorici pripravili večer, na katerem se je dotaknil predvsem svoje nogometne poti, manj pa reprezentance, ki da ne bo doživela veliko sprememb.

Kavčič je večji del govoril o svojih nogometnih začetkih, o odraščanju v Črnomlju in predvsem v Goriških Brdih (svoji nekdanji osnovni šoli iz Dobrovega je poklonil nogometne žoge) ter Novi Gorici.

Govoril je tudi o igralski in trenerski karieri, ki ga je posledično pripeljala do članske slovenske reprezentance. Najprej v strokovni štab za svetovno prvenstvo 2010, nato pa je bil pomočnik Srečku Katancu.

Spoznal raven delovanja

"To je bila zelo dobra izkušnja. Hvala Srečku in Nogometni zvezi Slovenije, da sta me vzela. Veliko sem se naučil glede delovanja na tej ravni," je o tem na Hitovem pogovornem večeru povedal Kavčič, ki pa je bil razumljivo skrivnostnejši glede prihodnosti izbrane vrste, ki jo vodi od pozne jeseni.

"V selektorski vlogi se počutim normalno, malo več je pritiska, ampak to pač pride zraven. Dali bomo vse od sebe." Foto: Vid Ponikvar

Srečko dobro selekcioniral

"V selektorski vlogi se počutim normalno, malo več je pritiska, ampak to pač pride zraven. Dali bomo vse od sebe," je dejal sedmi selektor Slovenije, ki pravi, da večjih sprememb ne bo. "Je že Srečko naredil dobro selekcijo," je dodal in nadaljeval, da pri izbiri ne bo gledal na leta, "igrati morajo v danem trenutku najboljši".

V sredo seznam reprezentance V sredo bo znan seznam slovenske reprezentance. Foto: Žiga Zupan/Sportida Čez dva dni Kavčiča, ki je za dolgoletno delo v športu prejel tudi srebrno plaketo Športne zveze Nova Gorica, tako čaka "uraden" začetek selektorskega mandata, ko bo ob 12. uri na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev za tekmi z Avstrijo v Celovcu (23. marca) in Belorusijo v Ljubljani (27. marca). Slovenija je doslej z Avstrijo igrala le enkrat, leta 1997 jo je premagala in se nato čez dve leti prebila na evropsko prvenstvo. Zdaj jo čaka nov nastop proti severnim sosedom, naslednje veliko tekmovanje je spet EP. Bo podobno tudi zdaj? "Naj se uresničijo te besede," je obkrožen s številnimi znanci iz nogometnega in zasebnega življenja dejal dobre volje.

Povprečni tujci v slovenski ligi

"Vidim, da je liga polna povprečnih tujcev. Ne vem, zakaj so tukaj. Nimam nič proti njim, se razumemo, ampak morajo delati razliko." Foto: Žiga Zupan/Sportida Bolj izčrpen je bil pri vprašanjih glede tega, kje slovenski nogomet zaostaja za razvitim nogometnim svetom. "Glede na vlaganje je naš nogomet zelo v redu, tudi infrastruktura se izboljšuje. Ne moreš se pa primerjati niti z nekaterimi ekonomsko slabšimi državami, saj se tudi pri njih več vlaga v nogomet," je povedal.

Poudaril je, da je slovenska liga dobra, da se dobro dela, da so igralci tehnično v redu in da je treba dobre trenerje v mlajših kategorijah tudi ustrezno plačati. "Največjo težavo vidim pri preformaciji po izgubljeni žogi. Zato imajo nekateri naši igralci težave, ko gredo v tujino. Tudi to pa se s kakovostjo da popraviti, ne gre pa čez noč."

Izpostavil pa je še eno težavo slovenskega klubskega nogometa. "Vidim, da je liga polna povprečnih tujcev. Ne vem, zakaj so tukaj. Nimam nič proti njim, se razumemo, ampak morajo delati razliko. Seveda je to vprašanje kompleksno in povezano z denarjem, je pa res, da tako naši igralci dobivajo manj priložnosti."