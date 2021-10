To so nogometašice, na katere računa selektor

"Za ti dve tekmi proti Walesu in Grčiji imamo standarden seznam igralk, ki so začele te kvalifikacije. Pred nami je najprej tekma proti Walesu, ki je za nas ena od ključnih tekem v teh kvalifikacijah. Verjamem pa, da so naša dekleta dovolj samozavestna. Da v tej želji, ki jo imamo, na domači tekmi napademo od prve minute in pokažemo, da je tu Slovenija in da nujno rabimo te tri točke. Wales je čvrsta, taktično disciplinirana ekipa. A tudi mi vemo, da imamo svojo kakovost," je pojasnil Jarc, ki bo igralke zbral 18. oktobra.

Na seznamu so Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Adrijana Mori (Carl Zeiss Jena), Nina Predanič (Grasshopper), Kristina Erman (Royal Charleroi Sporting Club), Kaja Eržen (Napoli), Mateja Zver (St. Polten), Sara Agrež (Turbine Potsdam), Zala Meršnik (Turbine Potsdam), Dominika Čonč (Valencia), Lana Golob (Worcester Smiles), Pamela Begić (Ljubljana), Evelina Kos (Olimpija Ljubljana), Izabela Križaj (Olimpija Ljubljana), Ana Milović (Olimpija Ljubljana), Sara Nemet (Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl (Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (Pomurje Beltinci), Sara Makovec (Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (Pomurje Beltinci) in Zala Kuštrin (Radomlje).

Na čakanju pa so Nika Babnik (Clube de Albergaria), Sara Ketiš (Zaragoza), Tina Marolt (Keflavik), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Lara Klopčič (Olimpija Ljubljana), Barbara Kralj (Olimpija Ljubljana), Anja Prša (Olimpija Ljubljana), Kim Juršnik (Pomurje Beltinci) in Eva Vodušek (Radomlje).

Slovenska vrsta sicer igra v skupini I, kjer so še Francija, Kazahstan in Estonija. Na prvih dveh tekmah so Slovenke uvodoma s 4:0 v gosteh porazile Estonijo, potem pa doma izgubile proti favorizirani Franciji z 2:3.

V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.