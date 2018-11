Avstralska nogometna legenda: Prvič in zadnjič me boste videli jokati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Cahill je sklenil bogato in dolgo reprezentančno kariero.

Avstralski nogometni veteran Tim Cahill je sklenil bogato in dolgo reprezentančno kariero. Osemintridesetletnik je zadnjo tekmo odigral v domačem Sydneyju, kjer so Avstralci na prijateljski tekmi s 3:0 premagali Libanon. Zaigral je v zadnjih devetih minutah tekme ter odšel med legende.

Cahill je za reprezentanco zaigral na 108 tekmah, v štirinajstih letih igranja, skupno se je podpisal pod okroglih 50 zadetkov. Na zadnji tekmi za izbrano vrsto v karieri ni zabil. Kljub temu pa je bil deležen toplega sprejema, aplavza in ovacij.

Cahill je igral za angleška kluba Everton in Millwall, za ameriški New York Red Bulls, kitajska Šanghaj in Hangzhou, Melbourne City, trenutno pa si služi kruh z igranjem v indijski ligi za ekipo Jamshedpur.

"Prvič in skoraj zanesljivo zadnjič me boste videli jokati," je bil po tekmi prežet s čustvi priljubljeni avstralski napadalec, ki se je v zgodovino izbrane vrste vpisal kot najboljši strelec ter kot prvi Avstralec z golom na svetovnih prvenstvih v nogometu.

Zadel je na prvih treh mundialih (2006, 2010, 2014), nastopil je tudi letos v Rusiji, kjer so kenguruji po porazu s Perujem ostali brez izločilnih bojev. Po tej tekmi je napovedal slovo od reprezentančnega dresa. Bil je član avstralske ekipe na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004. Je prvi Avstralec z golom na azijskem prvenstvu, na katerem bodo Avstralci branili naslov.

Ker ima Samoanske korenine, oče je irskega porekla, mati prihaja s Samoe, je igral tudi za kadetsko oziroma mladinsko reprezentanco Samoe, preden so ga zvabili v reprezentanco Avstralije. Njegov brat je bil kapetan reprezentance Samoe, veliko sorodnikov igra na Samoi bolj priljubljeni ragbi.

