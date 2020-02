Težave z zvezdnikoma v pariškem raju

PSG niza zmage kot po tekočem traku in drvi novemu naslovu francoskega prvaka naproti, s 5:0 je v soboto zvečer odpravil tudi Montpellier, a se je po tej tekmi v središču pozornosti znašel zaradi vedenja svojih največjih zvezdnikov. Kylian Mbappe in Neymar sta spet spravila v zadrego trenerja Thomasa Tuchela. Kaj se je zgodilo?

PSG je v soboto zvečer pred domačimi navijači prišel do šeste zmage v nizu in 14. v zadnjih 15 tekmah, ki jih je odigral. Francoski prvaki so še povišali vodstvo na vrhu lestvice, ki zdaj znaša 13 točk. PSG je tudi v finalu ligaškega pokala, medtem ko se je v pokalu prav tako brez težav uvrstil v četrtfinale, podobno pa seveda velja tudi za ligo prvakov, v kateri ga kmalu čakata obračuna osmine finala z Borussio Dortmund.

Prav evropski uspeh je tisti, po katerem pri PSG, ki domače lovorike v zadnjih letih nabira kot po tekočem traku, najbolj hrepenijo Parižani (v zadnjih treh sezonah so vselej obstali v osmini finala). Zaradi tega njihovim navijačem zagotovo ni bilo všeč to, zaradi česar bosta medijski prostor nekaj dni polnila njihova z naskokom največja zvezdnika.

Kylian Mbappe je v soboto v 57. minuti zabil za 4:0 in prišel do 22. zadetka v tej sezoni, a potem v 68. minuti, ko je bil zamenjan, poskrbel za ne najbolj prijetne prizore, ko se je ob igrišču zapletel v spor s trenerjem PSG, ki je moral seveda po tekmi bolj kot o novi petardi njegovega kluba odgovarjati na vprašanja o ravnanju svojega zvezdnika.

Odziv Kyliana Mbappeja po odhodu z igrišča:

Mbappe reacted furiously when substituted by coach Tuchel in PSG's defeat of Montpellier in the French League.

Thomas Tuchel: Bom videl, ali ga bom kaznoval

"Jaz sem trener, ki se mora odločati, kdo bo igral in kdo ne. Mbappe je pameten fant in ve, kaj počne. Ne želi sedeti na klopi, tako je z vsemi, ampak to bi moral pokazati na drugačen način. S takšnimi potezami ustvarja sliko, ki lahko klubu samo škodi. Nismo pa mi edini, ki se moramo ukvarjati s takimi zadevami," je govoril Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel bo zaradi neprimernega vedenja morda kaznoval svojega prvega zvezdnika. Foto: Reuters

"Razložil sem mu, zakaj sem se tako odločil. Vedno bom jaz tisti, ki bo sprejemal odločitve. Ne igramo tenisa, ampak nogomet," je še povedal mladi nemški trener in dodal, da bo 21-letnika morda kaznoval. "Ne vem. Moram premisliti in zadevo prespati. Odločil se bom jutri," je Tuchel povedal napadalcu, ki je do zdaj za PSG v 112 nastopih kljub mladosti zabil že 82 golov.

Ob tem so se že pojavila namigovanja, da je odziv enega najboljših napadalcev na svetu načrtovan. Jasno je namreč, da Mbappejeva pogodba s PSG poteče čez leto in pol, nove pa naj ne bi želel podaljšati. Prav tako ni skrivnost, da se že nekaj časa javno spogleduje s prestopom v Real Madrid, pri katerem so že nekajkrat namignili na to, da ga v prihodnosti na Santiagu Bernabeu pričakujejo v belem dresu.

Rojstnodnevna zabava Neymarja, ki spravlja v zadrego PSG

Ni pa Mbappe edini, zaradi katerega zardeva Tuchel. Drugi zvezdnik PSG, ki je Parižane (in sebe) v zadrego spravil že ničkolikokrat, je seveda kdo drug kot Neymar. Še vedno najdražji nogometaš vseh časov, za katerega so pri PSG leta 2017 odšteli kar 222 milijonov evrov, je v soboto zvečer najprej pozornost zbujal na igrišču.

Brazilec s svojim zvezdniškim vedenjem jezi navijače PSG. Foto: Reuters

Najprej z rožnato pričesko, s katero je pritekel na zelenico, potem s številko 24, ki jo je na ogrevanju nosil v čast umrlega legendarnega ameriškega košarkarja Kobeja Bryanta, potem še s prerekanjem s sodnikom, v katerega se je zapletel na tekmi, v kateri se mu ni uspelo vpisati med strelce.

Toda še bolj kot zaradi zvezdniškega vedenja na igrišču je moral Tuchel o brazilskem napadalcu po tekmi razglabljati zaradi rojstnodnevne zabave (28. rojstni dan bo praznoval v sredo), ki jo Neymar danes zvečer pripravlja v enem izmed nočnih klubov v Parizu. Predvsem zaradi tega, ker ni skrivnost, da so njegove zabave, s katerimi pozornost vzbuja že nekaj let, razvratne, in še bolj zaradi tega, ker bo s prijatelji najverjetneje poplesaval do jutra le dva dneva pred naslednjo preizkušnjo PSG. Že v torek namreč Parižane čaka prvenstveno gostovanje pri Nantesu Reneja Krhina.

Tempirane bombe v garderobi PSG

"To je moteče, to je jasno. Takšne zadeve dajejo vtis, da nismo resen klub. Da nismo profesionalni. Ne bi pa rad preveč govoril o tem in iz tega delal prevelike zgodbe," je o tem povedal Tuchel, ki mora iz dneva v dan zelo spretno krmariti med tempiranimi bombami v z zvezdniki napolnjeni garderobi PSG, v kateri je največja gneča prav v napadu.

Ob Neymarju in Mbappeju sta tam še Argentinec Mauro Icardi, ki je pri milanskem Interju za izpade skrbel iz tedna v teden, po neuspelem prestopu v Atletico Madrid je v njej ostal tudi najboljši strelec zadnjih sezon Edinson Cavani, ki pa v tej sezoni igra bolj malo … Zanimivo bo.