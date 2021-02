Težave Reala se kopičijo iz dneva v dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski bočni nogometaš Marcelo je zadnji igralec, ki se je pridružil dolgemu seznamu poškodovanih pri španskem prvaku Real Madridu. Klub je danes potrdil, da si je na torkovi tekmi proti Getafeju (2:0) poškodoval stegensko mišico in bo nekaj časa odsoten, poroča AFP.

Koliko časa ne bo mogel igrati, zaenkrat ni jasno, a v klubu menijo, da je malo možnosti, da bi lahko zaigral na tekmah osmine finala lige prvakov proti Atalanti Josipa Iličića, ki bosta na sporedu 16. in 24. februarja.

Marcelo je že deveti nogometaš Reala, ki trenutno ne more igrati, na seznamu poškodovanih so še Sergio Ramos, Eden Hazard, Lucas Vazquez, Dani Carvajal, Fede Valverde, Eder Militao, Alvaro Odriozola in Rodrygo.

Madridčani zasedajo drugo mesto v španskem prvenstvu za Atletico Madridom zaostajajo pet točk, od mestnih tekmecev pa so odigrali dve tekmi več.