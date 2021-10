Tesen poraz Dobovca s Francozi

Igralci Dobovca so v 2. krogu turnirja glavnega dela futsalske lige prvakov v Podčetrtku v skupini 2 izgubili s francosko ekipo ACCS s 4:5 (2:3). V prvem krogu so ugnali kazahstansko zasedbo Atyrau z 2:1. Izbrance Kujtima Morine v soboto čaka še obračun z glavnim favoritom skupine, branilcem naslova Sportingom.

Potem ko so igralci Dobovca v 1. krogu turnirja dosegli tesno zmago, jih je danes čakala nova težka naloga. Njihov tekmec je bil ACCS, ki se je na prvi tekmi dobro upiral Sportingu in klonil le s 3:4.

Dobovec je današnji dvoboj dobro začel. Vedran Matošević je v eni prvih nevarnih akcij na tekmi zadel za 1:0 v tretji minuti, a so potem kmalu prišle minute Francozov. Ti so pritisnili, vratar Damir Puškar je imel veliko dela, nato pa so v razmaku minute in 11 sekund po dveh izdelanih akcijah in eni napaki v domači obrambi padli kar trije goli in na semaforju je bilo 1:3.

A domači so se spet zbrali in Kristjan Čujec je po strelu iz obrata v 13. minuti znižal na 2:3 ter s tem spet obudil upanje na preobrat.

Na začetku drugega polčasa so domači po strelu Matoševića najprej zadeli prečko, potem pa je Luka Perič izenačil na 3:3. V finišu tekme pa so spet do prednosti prišli Francozi, ko je Bilal Bakkali najprej zadel po uigrani akciji, le pol minute zatem pa še s prostega strela. Za kanček upanja je poskrbel Čujec z zadetkom za 4:5 v 38. minuti, a preobrata ni bilo in tesne zmage so se veselili Francozi.

V elitni del bodo iz skupin od 1 do 4 napredovale po tri ekipe, iz drugega dela (skupine od 5 do 8) po ena. Skupaj bo tako v elitni del šlo 16 ekip, ta pa bo med 23. in 28. novembrom. Prvaki skupin elitnega dela, torej štiri ekipe, si bodo zagotovili vozovnico za finalni turnir, ki bo konec aprila 2022.

V današnji prvi tekmi je portugalski Sporting gladko z 8:1 premagal Atyrau. Po dnevu premora se bo turnir končal z zadnjim krogom v soboto, para sta ACCS - Atyrau in Dobovec - Sporting.

Dobovec se v dosedanji zgodovini lahko pohvali s po štirimi naslovi državnega prvaka in tremi pokalnimi lovorikami, dvakrat je dobil tudi superpokal.

Prvič je v elitnem klubskem tekmovanju igral v sezoni 2015/16, nato še v sezonah 2018/19 in 2019/20. Prejšnja sezona je zaradi pandemije novega koronavirusa potekala v spremenjeni obliki, Dobovec pa je kot prvi slovenski futsalski klub sploh tekmoval na zaključnem turnirju, ki je bil v Zadru.

V ligi prvakov je vsakič, torej štirikrat, prišel vsaj med 16 najboljših ekip v Evropi.