Suspendirani Rusi v Aziji "iščejo" tekmece: za uvod zmaga

Tri mesece po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin odpotoval v Vietnam, sicer tesen zaveznik Moskve že od časov hladne vojne, je približno 6000 gledalcev spremljalo, kako so gostje v četrtek udobno zmagali s 3:0. Med vrstami praznih sedežev na nacionalnem stadionu My Dinh, ki sicer sprejme 40.000 gledalcev, je bil tudi vietnamski premier Pham Minh Chinh ob peščici ruskih navijačev.

Na tribunah, kjer običajno sedijo gledalci, je bila razobešena velikanska vietnamska zastava, prijateljsko tekmo pa je v živo prenašala lokalna televizija.

Kmalu po tem, ko je Rusija februarja 2022 napadla Ukrajino, je bila nogometna reprezentanca izključena s svetovnega prvenstva v Katarju in vseh drugih mednarodnih tekmovanj. Poleti ni igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji in tudi ne nastopa v kvalifikacijah za SP 2026.

Vendar ruska reprezentanca še vedno išče tekmece, s katerimi bi igrala prijateljske tekme na mednarodnem prizorišču, običajno gre za reprezentance držav, ki so njene tesne politične zaveznice. Tako so Rusi marca premagali Srbijo s 4:0, nato pa junija v Minsku z enakim rezultatom še Belorusijo.

V soboto naj bi igrali še s Tajsko

V Hanoju naj bi ruski nogometaši odigrali dve tekmi; drugo v soboto proti Tajski. "Zdi se, da uradniki v Moskvi uporabljajo takšna srečanja za izgradnjo legitimnosti in vpliva po vsem svetu," je za AFP dejal Simon Chadwick, profesor športa in geopolitične ekonomije. "Te tekme bi lahko bile dejanja diplomacije in ne zgolj nogometne igre," je dodal.