Švede zmotila odločitev Fife, ki ni hotela najti zamenjave za Rusijo

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je odločila, da v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 namesto kaznovane Rusije ne bo vskočila nobena reprezentanca. Tako si je Poljska, ki bi se morala v polfinalu pomeriti z Rusijo, že zagotovila nastop v finalu, v katerem jo 29. marca čaka boljši iz dvoboja med Švedsko in Češko. V švedskem taboru ne skrivajo nezadovoljstva z odločitvijo Fife, saj so prepričani, da bi morali tudi Poljaki za preboj na SP 2022 v Katarju podobno kot Švedi oziroma Čehi premagati dva tekmeca.

Odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa), da se bo Poljska uvrstila v finale dodatnih kvalifikacij za SP 2022 za zeleno mizo, so na Švedskem sprejeli s kritikami. Mogoči tekmeci Poljakov na odločilnem srečanju za preboj na SP 2022 so poudarili, da bi bilo najbolj razumno in športno, da bi Fifa določila novega tekmeca Poljski. Mednarodna krovna zveza se je odločila drugače, s tem pa Poljakom olajšala delo, saj so po novem od nastopa na največjem nogometnem spektaklu oddaljeni le še eno zmago.

Andersson: Ta odločitev meji na norost

Švedski selektor Janne Andersson se bo letos dvakrat pomeril tudi s Kekovo četo. Foto: Reuters "Razumemo, da se je Fifa znašla v zahtevnem položaju, a bi moralo obveljati pravilo, da so vsi udeleženci dodatnih kvalifikacij deležni enakih pogojev. V tem primeru bi moral torej vsak udeleženec premagati dva tekmeca, če bi želel nastopiti na SP 2022," je dejal predsednik Švedske nogometne zveze Hakan Sjöstrand, selektor Švedske Janne Andersson, ki ga čez dva tedna (24. marca) čaka polfinalni dvoboj dodatnih kvalifikacij s Češko, pa je Fifi namenil še bolj ostro kritiko in dejal, da ta odločitev meji na norost.

"Ta odločitev s športnega vidika meji na norost, čeprav zaradi invazije na Ukrajino podpiramo izključitev Rusije iz dodatnih kvalifikacij," je dejal strateg iz Skandinavije, ki ga tako ta mesec čaka dvojni izziv. Najprej premagati Češko, nato pa še Poljsko, če se želi Zlatan Ibrahimović z druščino predstaviti na SP v Katarju.

Ruska nogometna reprezentanca bi morala sodelovati v dodatnih kvalifikacijah, a je do nadaljnjega izključena iz tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Foto: Reuters

Švedska bo letos tekmica slovenske nogometne reprezentance v ligi narodov, v kateri se bo Kekova četa potegovala za točke še proti Srbiji in Norveški.