Stojanović kot selektor Latvije uradno predstavljen 1. marca?

Stojanović, trenutno trener bolgarskega Levskega iz Sofije, je popeljal Domžale do državnih naslovov v letih 2007 in 2008, Crveno zvezdo pa do naslova srbskega prvaka 2014. Treniral je tudi v Belgiji, na Kitajskem in v Latviji, bil pa je tudi pomočnik Srečka Katanca pri reprezentanci Združenih arabskih emiratov.

Devetinštiridesetletni Stojanović bo na latvijski klopi zamenjal Finca Mixuja Paatelainena, ki se mu je prejšnji mesec iztekla pogodba.

Latvija bo sicer v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 igrala v skupini G, kjer bo med njenimi tekmeci tudi Slovenija. Preostali so Poljska, Avstrija, Izrael in Makedonija.

