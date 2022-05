Pri 17 kapetan, "novi Modrić" že letos v Bayern?

Pišejo, da je novi Luka Modrić. Lovro Zvonarek. Ima komaj 17 let in je že kapetan domačega Slavena iz Belupa. Že lani je podpisal za Bayern München, to poletje pa naj bi se na Bavarsko v resnici tudi preselil.

Osmega maja je dopolnil 17 let. Igral je za hrvaško reprezentanco do 17 let in je produkt nogometne šole Slavena iz Belupa. Lovro Zvonarek. Novi čudežni deček hrvaškega nogometa. Že lani poleti se je Bayern München dogovoril za dva milijona evrov odškodnine za prestop v njihove vrste. A ga je še za eno sezono pustil v matičnem Slavenu. Da dobi prve izkušnje z igranjem članskega nogometa.

In kljub poškodbi, zaradi katere je odigral le 21 tekem, se je dokazal. Napadalno usmerjeni vezist je dal tri gole in še za dva podal. Postal je drugi najmlajši z nastopom v prvi hrvaški ligi in najmlajši strelec prve hrvaške lige. S svojo delovno etiko si je prislužil celo kapetanski trak. Še pred 17. rojstnim dnem! "Nisem mu ga dal kar tako. Zaslužil si ga je," je v pogovoru za goal.com dejal trener Slavena Zoran Zekić. "Izjemno je napredoval. Pred to odločitvijo sem se pogovoril z dotedanjim kapetanom 35-letnim Goranom Parackim. Tudi on se je strinjal, da je to fantastična ideja."

Tako so vse glasnejša ugibanja, da je odigral že zadnjo tekmo v hrvaški ligi. Uradno bo ob prihodu v München član Bayernove druge ekipe, ki igra v četrti nemški ligi. "Izbral je velik klub. Mogoče res še ni pripravljen za prvo ekipo, a zagotovo bo čez leto ali dve."

Trener Zekić ga je pripravljal za prestop v tujino. "Postavljal sem ga na različna igralna mesta, da bo pripravljen za igro v boljših ligah. To sezono je veliko igral na desetki, a lahko igra kjerkoli. Preizkušali smo ga tudi v vezni vrsti, celo kot drugega napadalca. Brez žoge se zelo dobro giba po igrišču, tudi z žogo pa vedno ve, kaj mora narediti. Njegove podaje so zelo natančne. Težko najdem prave besede zanj. Je zelo nadarjen in zelo pameten, pravi profesionalec. Igro zelo dobro razume."