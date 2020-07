Sreča v nesreči za PSG in njegovega zvezdnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski prvak je v petek zvečer na zelenice stopil po več kot štirih mesecih in v finalu francoskega pokala po zmagi z 1:0 nad Saint Etiennom prišel do druge lovorike. Že v petek, ko se bo z Lyonom pomeril še v finalu ligaškega pokala, bo imel priložnost, da zaokroži trojček, a na tej tekmi zagotovo ne bo mogel računati na svojega najboljšega strelca Kyliana Mbappeja.

Parižani so si kljub temu oddahnili. Po grobem prekršku kapetana Saint Etienna Loica Perrina, ki si je prislužil takojšnji rdeči karton, se je namreč marsikdo zbal, da je poškodba hujše narave in da je 21-letnik že končal s sezono 2019/21.

Mbappe je znak, da poškodba gležnja le ni tako huda, dal že kar med tekmo, ko se je v zaključku obračuna s Saint Etiennom s pomočjo bergel vrnil ob igrišče in počakal na konec tekme. Dan po prekršku, po katerem je eden najboljših napadalcev na svetu igrišče zapustil v solzah, so iz PSG sporočili, da mladi zvezdnik francoskih prvakov ni utrpel hujše poškodbe, ampak gre le za grd zvin gležnja. Koliko časa bo moral okrevati, bo znano v naslednjih 72 urah, so že sporočili iz vrst Parižanov.

Trener Atalante Gian Piero Gasperini je nasprotniku zaželel, da nastopi v najmočnejši zasedbi. Foto: Reuters

Trener Atalante si ne želi zmagati na račun tuje nesreče

Mbappe zagotovo ne bo nastopil prihodnji teden na tekmi proti Lyonu, medtem ko je njegov nastop proti Atalanti Josipa Iličića v četrtfinalu lige prvakov, ki bo na sporedu 8. avgusta, vprašljiv. O grobem prekršku je po tekmi italijanskega prvenstva med Milanom in Atalanto, ki je v petek zvečer potekala skorajda istočasno, spregovoril tudi trener v tej sezoni izjemnega italijanskega prvoligaša iz Bergama in mlademu Francozu zaželel čimprejšnje okrevanje.

"Je odličen fant in nogometaš. Upam, da poškodba ni hujše narave. Ne želim si, da bi zmagali na račun tuje nesreče. Vsekakor si želim, da bo na tekmi proti nam lahko nastopil," je povedal Gianpiero Gasperini.

Če Mbappe ne bo mogel igrati, bo to precejšen udarec za trenerja PSG Thomasa Tuchela. Urugvajski napadalec Edinson Cavani, ki je bil vrsto let med najboljšimi strelci PSG, je namreč že zapustil klub in nemškemu trenerju ni več na voljo.