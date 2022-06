"Sramotno in noro," da Italija nima mesta na SP 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lani evropski prvaki, letos brez nastopa na svetovnem prvenstvu. Italijani. "Sramotno in noro," pravi legendarni član italijanske reprezentance Roberto Baggio. Evropski prvaki bi morali po njegovem mnenju dobiti neposredno vozovnico za mundial.

Italija je drugič zapored ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu, potem ko je izgubila kvalifikacijsko tekmo s Severno Makedonijo. Usodni gol je dobila v 92. minuti! Lani so Italijani osvojili evropsko lovoriko, odtlej pa četa Roberta Mancinija ne igra posebej konstantno. V sredo so tako z 0:3 izgubili finalissimo, tekmo za lovoriko med evropskim in južnoameriškim prvakom Argentino.

Legendarni italijanski reprezentant Roberto Baggio Foto: Reuters "Italija je osvojila evropsko prvenstvo, zato mislim, da je sramotno in noro, da nima neposrednega mesta na svetovnem prvenstvu," je dejal Roberto Baggio, z Italijo svetovni podprvak leta 1994. "Vsak lahko proti komurkoli na slab dan izgubi eno tekmo. Ti fantje si zaslužijo nekakšno nagrado za vse, kar so osvojili. Če bi bil jaz del te ekipe, bi to zelo težko sprejel."

Baggio je še mnenja, da je bil ravno kvalifikacijski poraz razlog za ne najbolj blesteč nastop na sredini finalissimi. "Italija trpi za psihološkimi posledicami poraza v kvalifikacijah. Vidi se, da gre za težavo s samozavestjo. Mirnost in samozavest Argentine se sploh ne moreta primerjati s trenutno miselnostjo naših nogometašev."