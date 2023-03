Spremembe v italijanskem superpokalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupščina italijanske nogometne lige je sprejela spremembe glede superpokala. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bodo od leta 2024 naprej namesto dosedanjega obračuna državnega in pokalnega prvaka za superpokal izvedli turnir četverice.

Superpokalno tekmovanje bo tako imelo dve polfinalni in finalno tekmo. Poleg državnega in pokalnega prvaka bosta na turnirju igrala še drugouvrščeni iz lige in finalist pokala.

Kot so dodali, bo italijanski superpokal štirikrat v naslednjih šestih letih gostila Savdska Arabija.

Zadnji zmagovalec je milanski Inter, največ superpokalnih lovorik pa ima Juventus, ki je pri devetih.