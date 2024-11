Sporni kip Harryja Kana vendarle našel svoj prostor v Londonu

V nedeljo so se Angleži z zmago s 5:0 nad Irsko prebili v skupino A lige narodov, ponedeljek je nogometaš izkoristil za obisk domačih in udeležbo na razkritju kipa.

Bronast kip naj bi sprva postavili na eni od londonskih železniških postaj. Pristojne službe londonskega mestnega prometa pa so ocenile, da predstavlja varnostno tveganje. Drugo lokacijo v enem od parkov je zavrnila uprava. Kip je nato več let sameval v skladišču.

Zdaj je podoba nogometaša vendarle našla svoj prostor na stadionu v Walthamstowu. Upodablja nogometaša, ki sedi na klopci, za njim pa je mural, ki je prav tako posvečen Harryju Kanu.

A real proud moment for me to go back to where my life in football began and unveil a statue. I hope it helps inspire the next generation to work hard and believe in themselves. 🙌📸 pic.twitter.com/rbAs8RrZgS