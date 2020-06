Šporarjeva zadetka premalo za zmago, jezni navijači napadli avtobus Benfice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar je na prvi tekmi nadaljevanja portugalskega prvenstva v četrtek zvečer dosegel dva zadetka. Njegov Sporting pa je kljub temu odnesel le točko proti Vitorii iz Guimaraesa, saj sta se tekmeca razšla z neodločenim izidom 2:2. Brez zadetkov pa se je končal obračun med Benfico in Tondelo, kar je tako razjezilo navijače Benfice, da so na avtobus z igralci zmetali kamenje in pri tem poškodovali dva nogometaša.