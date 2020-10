Real Madrid po zmagi na el clasicu znova na vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši madridskega Reala so na gostovanju pri velikem tekmecu Barceloni slavili s 3:1.

Obračun na Camp Nouu se je začel povsem po željah gostov. Real je povedel že v peti minuti, po podaji Karima Benzemaja je zadel Federico Valverde. A rezultat ni vztrajal prav dolgo, Barcelonin mladi dragulj Anssumane Fati je izenačil v 9. minuti in postavil izid prvega polčasa.

V 61. minuti je posredoval VAR, sodnik Juan Martinez Munuera pa je pokazal na najstrožjo kazen v prid Reala. Kapetan Sergio Ramos, ki se je vrnil v postavo belega baleta, je uspešno izvedel 11-metrovko in poskrbel za drugo vodstvo Madridčanov na srečanju. Tega so gostje zvišali povsem ob koncu srečanja, ko je končnih 3:1 postavil Luka Modrić.

Real se je izognil tretjemu zaporednemu porazu in se (vsaj začasno) vrnil na prvo mesto tekmovanja. Madridčani so z novo zmago na derbijih z Barcelono povedli s 97:96, 52-krat so se razšli z remijem.

Na petkovem uvodnem dejanju 7. kroga la lige je Elche z 2:1 premagal Valencio, ki je v krizi in je v prvenstvu izgubila še tretjič v nizu.

Atletico ostaja edini klub, ki v tej sezoni v španskem prvenstvu še ni utrpel poraza. Jan Oblak je prejel le en zadetek, v soboto bo gostil Betis iz Seville.

Špansko prvenstvo, 7. krog: Petek, 23. oktober:

Elche : Valencia 2:1 (2:0)

Fernandez 18., Fidel 37.; Lato 74. Sobota, 24. oktober:

Barcelona : Real Madrid 1:3 (1:1)

Fati 9.; Valverde 5., Ramos 67./11m, Modrić 90.



18.30 Osasuna – Athletic Bilbao

18.30 Sevilla – Eibar

21.00 Atletico Madrid – Betis Nedelja, 25. oktober:

14.00 Valladolid – Alaves

16.00 Cadiz – Villarreal

18.30 Getafe – Granada

21.00 Real Sociedad – Huesca Ponedeljek, 26. oktober:

21.00 Levante – Celta Vigo