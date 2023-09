Atletico je velika uganka, zdaj ga čaka 233. mestni derbi

Jude Bellingham je s petimi goli najboljši strelec la lige. Foto: Reuters Veliki madridski derbi med Atleticom Madridom in Realom Madridom je zadnja tekma šestega kroga prve španske lige (nedelja ob 21.00). To bo že 233. madridski derbi, uspešnejši je seveda Real, ki ima 115 zmag (Atletico 57, 60 tekem pa se je končalo z remijem). Atletico je derbi nazadnje dobil maja 2022, je bila pa to edina domača zmaga na zadnjih osmih derbijih.

Glede na težave s poškodbami (Memphis Depay, Koke in Axel Witsel naj bi vendarle bili nared za igro) in zadnje rezultate je res težko napovedati, kakšen Atletico lahko pričakujemo. V ligi prvakov so sredi tedna z Laziom igrali 1:1, potem ko jim je v sodnikovem dodatku gol dal nasprotnikov vratar. Pred tem pa so v la ligi odigrali dve povsem drugačni tekmi: Rayo Vallecano so premagali s 7:0, proti Valencii pa izgubili z 0:3, to tekmo pa je trener Diego Simeone opisal kot najslabšo, odkar je on na klopi rojiblancosov (že dolgih 12 let).

Špansko prvenstvo, 6. krog:

Petek, 22. september:

Sobota, 23. september:

Nedelja, 24. september:

Lestvica: