Barcelona za četrto zmago, Real Madrid proti nasprotniku Celja

Četrti krog španske la lige ob 17.00 odpirata še nepremagana Barcelona in Valladolid, zadnjo tekmo pa v nedeljo ob 21.30 igrata Real Madrid in Betis. S slednjim bo jeseni v konferenčni ligi igral slovenski prvak Celje. Jan Oblak in njegov Atletico Madrid gostuje v Bilbau v Baskiji pri Athleticu (sobota 19.00).

Po treh krogih španskega nogometnega prvenstva je ostala ena sama ekipa s tremi zmagami. To je Barcelona, ki je premagala Valencio, Athletic Bilbao in Rayo Vallecano. Tudi to soboto v četrtem krogu nasprotnik ne bi smel biti pretežak, saj bo ponos Katalonije doma gostil Valladolid, ki ima štiri točke in je prejšnji konec tedna proti madridskemu Realu izgubil z 0:3.

Real igra zadnjo tekmo četrtega kroga v nedeljo zvečer, ko bo doma pričakal Betis iz Seville. S tem bo jeseni v Uefini konferenčni ligi igral slovenski prvak Celje, zato ga bomo odslej spremljali z nekaj več zanimanja. Za zdaj ima v španski ligi dve točki, po dveh remijih (samo dve odigrani tekmi). Z Girono je Betis igral 1:1, z Alavesom pa 0:0.

Špansko prvenstvo, 4. krog:

Sobota, 31. avgust:

Nedelja, 1. september:

Lestvica: