Kdo drug kot Pique: branilec Barce zbodel Real in navdušil navijače

Špansko prvenstvo 36. krog

V 36. krogu španskega prvenstva bo vse v znamenju nedeljskega obračuna med sovražnikoma Barcelono in Realom. Čeprav so si Katalonci že prejšnji teden zagotovili 25. naslov, bo na Camp Nouu na el clasicu še kako vroče. Dodatno je olja na ogenj z izjavo prilil branilec Barcelone Gerard Pique.

Že pred povratnim obračunom polfinala lige prvakov proti Bayernu so Realovci imeli v mislih tudi Barcelono. Kako tudi ne, saj so jih španski novinarji obmetavali z vprašanji, ali bodo, tako kot je običaj, v nedeljo novim prvakom naredili špalir.

Tako trener Reala Zinedine Zidane kot kapetan Sergio Ramos sta odkimala, a to le zato, ker lani to niso naredili pri Barceloni, ko je Real postal svetovni klubski prvak. Na to temo pred el clasicom ni mogel biti tiho niti Gerard Pique, ki na glas in javno pove, da sovraži Real.



"Če smo iskreni, res nismo naredili špalirja pred zadnjim el clasicom. A to le zato, ker nismo nastopali v tistem tekmovanju. Kot kaže, Real v tej sezoni ni nastopal v španskem prvenstvu," je dejal Pique in razjezil navijače Reala, svojim pa se še bolj prikupil. Pique že tako velja za enega najbolj priljubljenih igralcev pri navijačih Blaugrane.

Kdo bo v nedeljo dobil el clasico? Barcelona 70,37% +

Real Madrid 25,93% +

ne bo zmagovalca 3,70% +

Kaj se bo še dogajalo? Sevilla in Real Socied se bosa udarila že danes, Atletico Jana Oblaka pa bo v nedeljo gostil Espanyol.