Poslastica v Madridu, ki bi lahko podala številne odgovore

"Udarno gremo v tekmo z Realom, brez izgovorov," je bilo sporočilo trenerja Barcelone Xavija pred velikim derbijem z velikim tekmecem. Katalonska ekipa se bo sicer v obračun z vodilno ekipo la lige podala z nekoliko grenkim priokusom, saj je med tednom po preobratu izpadla iz lige prvakov, potem ko je bil boljši PSG. Povsem drugačno je stanje pri rekorderju lige prvakov Realu, ki je ostal v boju za 15. elitno evropsko lovoriko, potem ko je v četrtfinalu po izvajanju enajstmetrovk izločil Manchester City.

Xavi bo s svojo ekipo po izpadu iz lige prvakov vse sile uperil v la ligo. Foto: Reuters

Strateg Barcelone je v želji po dobri pripravi in regeneraciji svojih igralcev odpovedal četrtkov trening. Zagotovo pa se pretirano sveži v srečanje ne bodo podali pri Realu, saj so v četrtek dopotovali iz Manchestra, kjer so na igrišču prebili težkih 120 minut, v katerih je Manchester City neuspešno oblegal njihova vrata. Pri Realu je vprašaj pri nastopu Viniciusa Juniorja, ki je sredino srečanje zaradi težav končal predčasno. "Smo v odličnem stanju, imamo čas do nedelje, hitro se bomo regenerirali in prav je, da se zavemo, da smo naredili nekaj dobrega, v tem stanju pa se moramo tudi lotiti tekme," je pred tekmo sporočil trener belega baleta Carlo Ancelotti. Italijanu bo po suspenzu znova na voljo Aurélien Tchouaméni, medtem ko se pri Barceloni vračata Andreas Christensen in Sergi Roberto.

Ekipi sta se nazadnje pomerili januarja, ko je v superpokalu Real po zaslugi hat-tricka Viniciusa Juniorja slavil s 4:1, tudi sicer pa je kraljevi klub dobil zadnje tri medsebojne tekme v vseh tekmovanjih.

