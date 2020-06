Barcelona z nekaj težavami prek zadnjega na +5

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lionel Messi je tudi na drugi tekmi po koronapremoru zadel. V 69. minuti je izkoristil 11-metrovko in postavil končnih 2:0. Foto: Getty Images

Vodilna Barcelona je tudi na drugi tekmi po vrnitvi španskega nogometnega prvenstva vknjižila zmago. Zadnji Leganes je premagala z 2:0 in prednost pred Real Madridom, ki bo v četrtek v derbiju kroga gostil Valencio, spet zvišala na pet točk. Prvi zadetek je dosegel 17-letni Ansu Fati, Lionel Messi pa je v 69. minuti izkoristil 11-metrovko in postavil končni rezultat. Jan Oblak bo z Atleticom nastopil v sredo, ko bo gostoval pri Osasuni, so se pa Madridčani že pred tem razveselili dveh spodrsljajev njegovih tekmecev v lovu na ligo prvakov. V ponedeljek je spodrsnilo Sevilli, v torek pa še Getafeju.