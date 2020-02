V živo: Messi in 17-letnik v minuti zakuhala dva gola

V zadnji tekmi 22. kroga španskega prvenstva Barcelona z novim trenerjem Quiquejem Setienom, ki je v prejšnjem krogu izgubil proti Valencii, gosti Levante, ki je na 13. mestu. Real Madrid je v soboto dobil z 1:0 dobil madridski derbi na Santiagu Bernabeu proti Atleticu, s tem pa Jana Oblaka in soigralce, ki zdaj zaostajajo že za 13 točk, vrgel iz igre za naslov. Barcelona, ki brani naslov, s tekmo manj zaostaja za šest in si tokrat ne sme privoščiti novega spodrsljaja.

Na tekmi med Barcelono in Levantejem smo že videli dva gola, oba sta zakuhala Lionel Messi in Ansu Fati. Messi je najprej v 30. minuti s fantastično podajo poskrbel, da je 17-letnik, ki je eksplodiral v tej sezoni, prišel sam pred gol Levanteja in premagal njegovega vratarja. Le minuto pozneje je Fati po novi podaji Messija zabil še drugič. Fati, ki je 17. let dopolnil šele konec oktobra lani, je prišel še do tretjega in četrtega prvenstvenega gola v tej sezoni, skupaj pa jih je v 19 nastopih v vseh tekmovanjih zabil že pet.

Real dobil madridski derbi, Atleticu z Janom Oblakom ne kaže dobro

Odločilni trenutek na sobotnem madridskem derbiju, pred katerim so se vsi na štadionu Santiago Bernabeu pred začetkom z minuto molka poklonili tragično preminulemu ameriškemu košarkarju Kobeju Bryantu, se je zgodil v 56. minuti.

Veselje Karima Benzemaja po golu v mreži Jana Oblaka, ki je odločil tokratni madridski derbi. Foto: Reuters

Takrat je po fantastični podaji mladega Brazilca Viniciusa Juniorja za zmago Reala s 13. prvenstvenim golom sezone poskrbel Karim Benzema, ki je premagal nemočnega Jana Oblaka. Ta je pred tem in še pozneje poskrbel za tri dobre obrambe, a ni mogel preprečiti novega neuspeha Atletica, ki je v zadnjih treh krogih osvojil vsega točko in se močno oddaljil od vrha. Trenutno je šele šesti.

Špansko prvenstvo, 22. krog:

Lestvica: