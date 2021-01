Priložnost, da Barcelona zadiha bolj sproščeno

Danes se bosta na zaostali tekmi 2. kroga španskega prvenstva pomerila Athletic Bibao in Barcelona. Katalonski klub v tej sezoni ni prepričljiv na gostovanjih. S tekmo več za vodilnim Atleticom zaostaja 10 točk. Z zmago bi se prebil na tretje mesto, v hrbet bi gledal le še madridskima velikanoma, branilcu naslova Realu, in Oblakovemu Atleticu, ki je za zdaj v tej sezoni v Španiji razred zase.

Nogometašem Barcelone ne gre najbolje. Na lestvici so šele na petem mestu. Resda so neporaženi na zadnjih šestih tekmah, kjer pa so si vseeno privoščili nekaj spodrsljajev, zlasti domača remija z Valencio in Eibarjem, tako da za Atleticom zaostajajo kar 10 točk. Na sedmih gostovanjih so v tej sezoni dosegli le devet zadetkov, vknjižili pa le tri zmage.

S kaj boljšo strelsko učinkovitostjo se ne more pohvaliti niti Athletic, ki je na osmih domačih tekmah na stadionu San Mames, enem izmed prizorišč letošnjega evropskega prvenstva, dosegel le 11 zadetkov. Baski imajo novega trenerja. Marcelino Garcia je v nedeljo nasledil Gaizkaja Garitana, tako da mu proti slovitemu gostu zagotovo ne bo manjkalo motivacije.

Trener Barcelone Ronald Koeman je napovedal, da želi v zimskem prestopnem osvežiti ekipo. Del te ni več Carles Alena, ki so ga Katalonci do konca sezone posodili Getafeju. Foto: Reuters

Pred Barcelono, ki je lahko zaradi težav z okužbami z novim koronavirusom treninge nadaljevala šele v torek, so zelo zanimivi tedni. Ogromno se pričakuje od zimskega prestopnega roka, oči so uprte v Lionela Messija, ali bo res že izbral kakšnega (poletnega) snubca ali ostal zvest Barceloni.

Trener Ronald Koeman razmišlja o novih okrepitvah, veliko bo odvisno od bližajočih se predsedniških volitev, za boljšo voljo in dvig na lestvici na tretje mesto pa bi poskrbela današnja zmaga v Baskiji. Barcelona je ne bo lovila v najmočnejši zasedbi, saj so na seznamu poškodovanih Gerard Pique, Ansu Fati, Sergi Roberto, Philippe Coutinho ...

Špansko prvenstvo, 2. krog: Sreda, 6. januar:

21.00 Athletic Bilbao - Barcelona