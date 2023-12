Špansko prvenstvo, 17. krog:

Sobota, 16. december:

Slovenski čuvaj Oblak mreže je moral dvakrat po žogo v svojo mrežo - zadela sta Gorka Guruzeta v 51. minuti in Nico Williams v 64., ob tem pa je obranil še vsaj pet zelo nevarnih poskusov domačih, ki so imeli vseh 90 minut niti igre v svojih rokah in so tako v velikem slogu končali enoletno praznovanje 125. obletnice obstoja kluba.

Škofjeločan je po tekmi za španske medije povedal: "Igrali smo slabo, morda zaradi utrujenosti po sredini tekmi lige prvakov. Na svojem igrišču imamo povsem drug obraz kot na gostovanjih. Tako ne moremo osvojiti naslovov ali se potegovati za najvišja mesta."

Atletico Madrid, ki doma ni izgubil tekme že skoraj eno leto, je doživel tretji zaporedni neuspeh v gosteh po Barceloni in Las Palmasu. Zdaj je pri 34 točkah oziroma dveh več kot Athletic Bilbao.

Barcelona ima prav tako 34 točk in bo danes zvečer gostovala pri Valencii. Real Madrid jih ima 39 - jutri bo gostil Villarreal, vodilna Girona (41 točk) pa bo zaključila 17. krog v ponedeljek doma proti Alavesu.

Real v nedeljo na vrhu lestvice?

Beli baletniki lahko z zmago nad Villarrealom najmanj za en dan prehitijo Girono. Foto: Reuters Zvečer bo Barcelona gostovala na Mestalli pri Valencii in skušala prekiniti rezultatsko krizo. V zadnjem nastopu v la ligi je doživela boleč domač poraz z Girono (2:4), nato so Xavijevi varovanci ostali brez točk še v ligi prvakov proti belgijskemu prvaku Royal Antwerp (2:3). Če bi Blaugrana ostala brez želene zmage še pri netopirjih, bi bil to velik udarec za katalonskega velikana, ki bi se s tem še bolj oddaljil od vrha španskega prvenstva, kjer brani naslov.

Real Madrid bo v nedeljo doma pričakal Villarreal. Beli baletniki imajo veliko težav zaradi številnih poškodovanih igralcev. Med tednom so v Berlinu s 3:2 ugnali Union, z zmago nad rumeno podmornico bi se najmanj do ponedeljka povzpeli na vrh lestvice, saj bo Girona, največja senzacija španskega prvenstva, gostila Alaves šele v ponedeljek. Katalonci so v izjemni formi, v tej sezoni so od možnih 48 osvojili kar 41 točk.

Dogajanje na španskih nogometnih zelenicah se je začelo v petek zvečer v Pamploni, kjer je Osasuna ugnala Rayo Vallecano z 1:0, zadetek pa dosegla v peti minuti sodnikovega podaljška.

Sobota, 16. december:

