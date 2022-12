Za Oblaka šteje le zmaga in za to tekmec ne bi mogel biti boljši

Po Franciji in Angliji manj kot dva tedna po koncu svetovnega prvenstva domače prvenstvo nadaljujejo tudi v Španiji. Pred 15. krogom vodi Barcelona, dve točki pred Realom Madridom. Tekme igrajo od četrtka do sobote. Jan Oblak bo z Atleticom Madridom v akciji že prvi dan, ko v španski prestolnici gostuje Elche.

Zadnje tri tekme pred svetovnim prvenstvom Atletico Madrid ni odigral najbolje, saj je dvakrat izgubil in enkrat igral neodločeno. Za vodilno Barcelono imajo Jan Oblak in soigralci že 13 točk zaostanka. Na 14 tekmah so zmagali samo sedemkrat. Elche je pravi nasprotnik, da se vrnejo na zmagovite tirnice. Gre za zadnjeuvrščeno ekipo, ki je na 14 tekmah osvojila vsega štiri točke in sploh še ni zmagala. Bo pa že po tej tekmi Atletico znova na preizkušnji, saj v 16. krogu igrajo z Barcelono, v zimskem prestopnem roku pa bi lahko izgubili napadalca Joaa Felixa.

Real Madrid v petek zvečer gostuje v Valladolidu, Barcelona pa bo pred silvestrovim igrala mestni derbi z Espanyolom.

