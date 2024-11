"Lahko" delo za Oblaka

V španski nogometni ligi se bodo ta konec tedna igrale tekme 14. kroga. Atletico Madrid z Janom Oblakom, ki je trenutno tretji, bo v soboto zvečer gostoval pri zadnjeuvrščenem Valladolidu, ki je v tej sezoni dosegel le tri zadetke. Vodilno Barcelono že v soboto popoldne čaka obračun z Las Palmasom, Katalonci pa bodo skušali popraviti vtis po spodrsljaju v prejšnjem krogu, ko so zapravili vodstvo z 2:0 in na koncu proti Celti iztržili le remi.

Sta pa bila tako Barcelona kot Atltetico Madrid uspešna med tednom v ligi prvakov. Atletico je s kar 6:0 nadigral Sparto iz Prage, Barcleona pa je s 3:0 opravila z Brestom. Nezadovoljni so bili po tekmi lige prvakov v taboru Reala iz Madrida, ki je z 0:2 klonil proti Liverpoolu. Beli balet, ki v la ligi lovi vodilno Barcelono, bo v tem krogu v nedeljo gostil Getafe. Po zadnji tekmi z angleškim velikanom se je na seznamu poškodovanih pri Realu znašel še Eduardo Camavinga. Na daljši bolniški odsotnosti so že tako ali tako Španec Dani Carvajal, Brazilec Eder Militao in Avstrijec David Alaba, krajše okrevanje pa poleg Camavinge čaka še njegovega rojaka Aureliena Tchouamenija ter Brazilca Viniciusa Juniorja in Rodryga.

Špansko prvenstvo, 15. krog:

Petek, 29. november:

Sobota, 30. november:

Nedelja, 1. december:

Ponedeljek, 2. december:

Lestvica: