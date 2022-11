Pique zadnji ples začel v prvi postavi in se poslovil z zmago #video

V 13. krogu španskega prvenstva je Barcelona z 2:0 premagala Almerio in se vsaj do ponedeljka zvečer zavihtela na vrh la lige. Vodilni Real Madrid bo namreč na delu šele takrat, ko bo igral Rayom Vallecanom. Na stadionu Camp Nou je bilo čustveno, saj zadnjo tekmo na domači zelenici odigral branilec Gerard Pique. Bil je v prvi postavi, v 83. minuti pa je ob zamenjavi in odhodu na klop dobil glasen aplavz.

Navijači Barcelone so še zadnjič spremljali Gerarda Piqueja. 35-letni branilec je pred dnevi presenetil z odločitvijo, da bo sklenil bogato nogometno kariero, v kateri je osvojil nič koliko največjih klubskih in reprezentančnih lovorik. Trikrat je osvojil ligo prvakov, osemkrat špansko ligo, z izbrano vrsto pa je bil tako svetovni kot tudi evropski prvak. Zadnjo tekmo v dresu Barcelone bo sicer igral naslednji teden v Pamploni, ta pa je bila zadnja na stadionu Camp Nou.

Na stadionu ga je pozdravila velikanska zastava z napisom Sempr3 (vedno), na kateri je bila posebno poudarjena Piquejeva znamenita številka 3. Soigralci so na ogrevanju nosili posebne majice z njegovim napisom. Na velikem zaslonu so predvajali vrhunce njegove kariere. Za katalonskega velikana je igral 14 let in pol, zbral 615 nastopov in sodeloval pri osvojitvi kar 30 lovorik. V tej sezoni je za Barcelono v la ligi zbral le tri nastope, v obrambni vrsti imata prednost Jules Kounde in Eric Garcia.

Barcelona se je dolgo mučila z ekipo iz spodnjega dela razpredelnice (v sedmi minuti je Robert Lewandowski zapravil enajstmetrovko) in šele na začetku drugega dela je Ousmane Dembele prvič zatresel mrežo. Na 2:0 je povišal Frenkie de Jong (62.).

Gerard Pique je pomahal v slovo domačim navijačem. Foto: Reuters

Po tekmi so Gerarda soigralci nekajkrat visoko vrgli v zrak.

Jan Oblak, ki je z Atleticom nepričakovano izpadel iz Evrope že v začetku novembra, si bo v nedeljo rane skušal zaceliti proti Espanyolu.

Špansko prvenstvo, 13. krog: Petek, 4. november:

Girona : Athletic Bilbao 2:1 (0:0) Sobota, 5. november:

Getafe : Cadiz 0:0

Real Valladolid : Elche 2:1 (1:0)

Celta Vigo : Osasuna 1:2 (1:2)

Barcelona : Almeria 2:0 (0:0) Nedelja, 30. oktober:

14.00 Atletico Madrid (Jan Oblak) - Espanyol

16.15 Real Sociedad - Valencia

18.30 Villarreal - Mallorca

21.00 Betis - Sevilla Ponedeljek, 7. november:

21.00 Rayo Vallecano - Real Madrid