Real s petardo skočil tik za vodilno Barcelono

Real Madrid je s 5:0 odpravil Leganes in skočil na drugo mesto. Foto: Reuters

Nogometaši Reala iz Madrida so v s 11. krogu v sredo v visoko premagali Leganes in zasedel drugo mesto prvenstvene lestvice. Za vodilno Barcelono zaostaja točko. Sevilla je pri Valencii neuspešno lovila zmago, s katero se bi točkovno izenačila z vodilnimi, moštvi sta na koncu remizirali z 1:1.

Atletico Madrid z Janom Oblakom v kapetanski vlogi je izgubil dve točki na gostovanju pri Alavesu, kjer je remiziral. Barcelona je predvsem po zaslugi odlične predstave Lionela Messija, ki je prispeval dva gola in dve asistenci, s 5:1 odpihnila Valladolid in skočila na vrh lestvice. Katalonci so prejšnji konec tedna mirovali, saj je el clasico z madridskim Realom prestavljen na zadnji mesec v letu 2019.

